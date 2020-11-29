Украина обвинила СССР в истреблении украинцев

Украина обвинила СССР в истреблении украинцев
Флаг Украины. Фото: Aleksandr Gusev/KeystonePressAgency/globallookpress.com)
В заявлении не уточняется, каким образом руководство Союза уничтожало жителей УССР

Служба безопасности Украины рассекретила данные всесоюзной переписи населения 1937 года. Исходя из полученных данных, на Украине сделали вывод, что власти СССР намерено скрывали "геноцид" украинцев. 

Так, исходя из данных переписи, которая отразила демографический кризис, в 1937 году на территории УССР проживало 29 миллионов человек, хотя демографы ожидали, что к этому моменту на территории республики должно было проживать 35 миллионов человек. 

"Миллионы украинцев погибли во время голодомора 1932-33 лет. Но советская власть не признала никаких намеков на созданный ею геноцид", – говорится в заявлении СБУ, которое было опубликовано на официальной странице в "Фейсбуке". 

По мнению СБУ, тех, кто предоставил "правдивый" отчет, а в частности Олимпия Квиткина, который писал о негативном влиянии коллективизации, расстреляли. 

При этом в заявлении не уточняется, каким именно образом власти Советского союза принимали участие в "геноциде". 

Ранее СБУ зафиксировали отсутствие вмешательства Москвы в региональные выборы на Украине.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

СТОП российский оккупант ! Крым не ваш, Донбасс не ваш, Белоруссия не ваша!
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Гость
Ага, Сталин собственноручно бессонными ночами сидел и писал миллионы доносов.
Сталин не опускался до написания доносов,
но давал указания для соверш. этих преступлений.
Всё делалось для уничтож. крестьян, которые фактически были крепостными, рабами без паспортов, без права покинуть деревню, даже хуже чем в царской России.
Именно по поруч. сталина и другого ком. быдла были организованы НКВДшные продотряды, которые занимались выколачивание у них всего того что они сумели вырастить, не оставив хлеба хоть на какое то существование. Эти преступники искусственно доводили народ до каннибализма.
Именно по указ. сталина создавались тройки которые расстреливали всех неугодных
СтарЫй
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Гость
Печальная история ? Это трагедия и очень большая . Какая хорошая страна СССР ! Устроила Украине голодомор ! Украине ! Где всегда было сытно и хлеборобно . Мрази нквэдешные .
Сало ест, ума не надо.
Гость
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Гость
Конкретно против украинского народа, никакого геноцида никогда не было, голод в то время был во многих областях России, в некоторых местах в более жесткой форме. Да, это печальная история. А с Украины всегда был отток граждан, в большей степени в Россию, где они могли реализовать в полной мере свои возможности.
Печальная история ? Это трагедия и очень большая . Какая хорошая страна СССР ! Устроила Украине голодомор ! Украине ! Где всегда было сытно и хлеборобно . Мрази нквэдешные .
Гость
Ответить
Гость
Конкретно против украинского народа, никакого геноцида никогда не было, голод в то время был во многих областях России, в некоторых местах в более жесткой форме. Да, это печальная история. А с Украины всегда был отток граждан, в большей степени в Россию, где они могли реализовать в полной мере свои возможности.
Именно поэтому и убежала от России подальше . Потому что реализовавали себя в полной мере . Да да . Такая хорошая Россия,, а все от нее бегут без оглядки , все в сторону плохого запада смотрят
Гость
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Конкретно против украинского народа, никакого геноцида никогда не было, голод в то время был во многих областях России, в некоторых местах в более жесткой форме. Да, это печальная история. А с Украины всегда был отток граждан, в большей степени в Россию, где они могли реализовать в полной мере свои возможности.
Вячеслав Москва
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С 1930 г. по 1950 г. население Украины увеличилось на 7.2 млн чел. (а ведь была ВОВ и голод в 30-е) А с 1993 г. по 2020 г. население ”незалежной” сократилось на 10.5 млн чел. Кто на этот таз проводил геноцид на Украине?
Гость
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Ага, Сталин собственноручно бессонными ночами сидел и писал миллионы доносов.
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