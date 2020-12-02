НАТО объявило Россию главной угрозой до 2030 года

НАТО объявило Россию главной угрозой до 2030 года
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В альянсе считают, что Москва проводит "устрашающие военные операции" в непосредственной близости от организации

Североатлантический блок определил Россию главной военной угрозой безопасности для себя на ближайшее десятилетие. Это следует из доклада о реформировании альянса "НАТО – 2030". Документ опубликован в рамках видеоконференции глав МИД стран организации.

"В перспективе до 2030 года Россия, скорее всего, останется главной военной угрозой альянсу. Она ставит НАТО перед угрозой свершившегося факта или перед устойчивым и парализующим давлением в кризисной ситуации", – говорится в документе.

Отмечается, на сегодняшний день продолжающаяся напористая политика и агрессивные действия РФ, включая гибридную кампанию по подрыву веры в демократические институты блока, оказались постоянными препятствиями для конструктивного диалога с Москвой.

В документе указывается, что после окончания холодной войны НАТО попыталось построить с Россией взаимовыгодное партнерство, однако "агрессия" РФ против Грузии и Украины, которая сопровождается наращиванием военной мощи и "агрессивной активностью" в Балтийском и Черноморском регионах, в Восточном Средиземноморье и на Крайнем Севере, привела к резкому ухудшению отношений и негативно сказалась на безопасности евроатлантического региона.

"Россия регулярно участвует в устрашающих военных операциях в непосредственной близости от НАТО и расширила свой охват и возможности для угрозы воздушному пространству и свободе судоходства в Атлантике", – сочинили натовцы.

Также Москву обвинили в том, что она пытается использовать разлад между союзниками и внутри организации, применила химоружие на территории партнера блока, "что стоило жизни гражданскому населению". Кроме того, нам в вину поставили воссоединение Крыма с Россией.

"Столкнувшись с таким игроком, НАТО придется проявить усердие и солидарность, сохраняя при этом открытость для диалога в случае, если российское руководство выберет более конструктивную позицию", – подытожили авторы документа.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на саммите ОДКБ, заявил, что натовские войска расширяют свое присутствие у западных границ Организации Договора о коллективной безопасности. Прежде всего, это касается территорий Польши и стран Прибалтики.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Лис
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..."устрашающие военные операции" в непосредственной близости от организации... - которая уже разве что не танцует, потрясая своими побрякушками, на российской границе... Это что, коллективная шизофрения? Как у сводомных - "мы перекрыли воду, поэтому нужно наказать Россию за создание экологической катастрофы"? Вот чес-слово, если у нас такие "партнёры", то лучше уж вообще без них - ни чести, ни стыда, ни совести. "Западные ценности", короче.
Гость
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Полиция - главная угроза бандита.
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