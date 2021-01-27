Предстоящие военные учения станут самыми масштабными за последние 40 лет

Страны НАТО во главе с Соединенными Штатами готовятся к глобальным военным учениям "Defender Europe 2021", которые станут самыми масштабными во времен Холодной войны. На данный момент члены альянса активно прорабатывают возможные сценарии столкновения с главным врагом – Россией, считает военкор Евгений Поддубный.

Ожидается, что страны НАТО будут "штурмовать" западную границу России, заблокировав Калининградскую область. В этом контексте необходимо вспомнить о соглашении Польши и США, которое было подписано минувшим летом, которое буквально развязывает руки Вашингтону в вопросе военного присутствия в Восточной Европе.

Учения пройдут и на берегах Черного и Средиземного морей.

"Здесь, как думается военным "режиссерам", запал к условной "Третьей мировой" с воодушевлением поднесет все та же Украина",

– размышляет Поддубный в своем телеграм-канале, не забыв упомянуть создание "Люблинского треугольника".

Вероятно, столь ярая подготовка к учениям стала следствием аналитического материала "Выдвижение: Всесторонняя оценка европейской военной мобильности", в котором были даны рекомендации членам альянса по улучшению военной мобильности. Порой, правда, доходило об абсурда, поскольку, например, прибалтийским странам посоветовали реконструировать приграничные с Россией мосты, чтобы российские танки не смогли по ним проехать.

Однако в Москве уже дали понять, что действия НАТО не останутся без ответа, оповестив страны альянса о готовящихся учениях "Запад-2021", которые Россия проведет совместно с Белоруссией.

Ранее стало известно, что США планируют применить против России ядерный блицкриг. На данный момент Вашингтон рассматривает переход к стратегии "ядерного превосходства", при котором Россия будет стремительно уничтожена в случае полномасштабной войны.