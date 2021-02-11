Лукашенко озвучил новые условия ухода с президентского поста

Лукашенко озвучил новые условия ухода с президентского поста
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер потребовал гарантий безопасности, но не для себя

После скандальных выборов в августе Александр Лукашенко заявлял, что просто так страну не отдаст, несмотря на требование оппозиции уйти с поста президента. Позже лидер слегка смягчил риторику, указав, что готов передать власть, но при условии внесения некоторых изменений в Конституцию страны. Сейчас же Александр Григорьевич выдвынул два новых требования, после исполнения которых он согласен уйти с должности президента страны. 

Выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании Лукашенко сообщил, что одним из главных условий его ухода будет стабильность в стране. 

"Никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение", – передает его слова БЕЛТА.

При переходном периоде в стране Всебелорусское народное собрание, по его указанию, должно стать стабилизатором и иметь конституционные полномочия. 

Также Александр Лукашенко подчеркнул, что требует гарантий безопасности для своих сторонников после ухода от власти. По его словам, с них "не должен упасть ни один волос". 

Президент Белоруссии заявил, что строил страну своими силами "как мог" и не намерен отдавать ее на "поругание, будет ли он у власти или нет". 

Тем не менее, подчеркнул он, к власти должно приходить новое поколение – определять, кто именно достоин должности главы страны должен народ на честных и открытых выборах. Лукашенко заявил, что это он намерен обеспечить белорусскому народу.  

Что касается обсуждения новой Конституции, то лидер отметил, что ее вынесут на референдум не раньше следующего года. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Александр Кото
Только эти честные и свободные выборы надо провести, а то ведь опять выборы "выиграет" Александр Лукашенко..
Вы смеетесь ? с лукашеску или пуйлом честные выборы ?
Александр Кото
Ответить
Только эти честные и свободные выборы надо провести, а то ведь опять выборы "выиграет" Александр Лукашенко..
Гость
Ответить
"морские котики" на улицах Минска - вот условие его ухода.
и не только его
1
новости партнеров
По теме

США использовали санкции против "Северного потока-2" для газовой войны Украины с Россией - эксперт

Основную ставку американцы делали на Порошенко

В России заявили о подорожании популярного продукта

Неурожай в стране-поставщике привел к повышению стоимости товара

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей