Лавров назвал виновника в кризисе отношений России с Евросоюзом

Лавров назвал виновника в кризисе отношений России с Евросоюзом
Сергей Лавров. Фото:MFA Russia/via Globallookpress.comwww.globallookpress.com
Министр озвучил причины произошедшего разлада

Москва и Брюссель находятся в напряженных отношениях. От прежнего уровня взаимодействия мало что осталось. Тем не менее, Россия готова к продолжению диалога, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на конференции в Санкт-Петерубурге с финским коллегой Пеккой Хаависто.

Как отметил Лавров, уже давно в повестке ЕС в рамках диалогов  России и Брюсселя часто оказывается ситуация в Сирии и ядерная программа Ирана, а не обзор внешнеполитических отношений Европы с другими странами. Тем не менее, российская сторона готова к рассмотрению любых вопросов, в которых оба партнера могут найти общий интерес.

Также министр выразил мнение о том, что разрыв отношений с Россией произошел по инициативе Евросоюза, который госслужащий обвинил в нарушении прав русскоязычного населения, проживающего в пределах Прибалтики, Украины и многих других государств.

"Происходит не отдаление России от Евросоюза, а самого Евросоюза от всего русского. А значит, от Российского Федерации", – высказался глава внешнеполитического ведомства.

Лавров коснулся заявлений европейской стороны о "провале" визита главного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, отметив, что настоящее унижение для Европы произошло в 2014 году, когда на Украине произошел государственный переворот.

Министр уточнил, что Брюссель доказал свою беспомощность после подписания ряда договоренностей с правительством Незалежной и украинской оппозицией в 2014 году. Последние же буквально "наплевали" на соглашение.

"Именно тогда и произошло настоящее унижение для Евросоюза", – заявил министр.

Ранее в российском МИД заявили о готовности расторгнуть отношения с ЕС при введении очередных мер санкционного воздействия со стороны Брюсселя.

Егор МАЛКОВ

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"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических. Убогие люди." - Н.М. Карамзин
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