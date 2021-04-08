В Приднестровье сравнили миротворцев с "зелеными человечками"

В Приднестровье сравнили миротворцев с "зелеными человечками"
Фото: runway/ www.globallookpress.com
У Кишинева и Тирасполя разные взгляды на российскую миссию

Вывод миротворцев из Приднестровья сейчас невозможен. Столь категоричную оценку дал глава непризнанной республики Вадим Красносельский.

Он пояснил, что в Молдавии устраивают "ястребиные выпады" против российских миротворцев те, кто одержим националистическими и реваншистскими настроениями. Они видят в миротворцах вооруженных людей, неких "зеленых человечков", которые представляют для них угрозу.

Жители же Приднестровья считают миротворцев силой, которая сохраняет мир и покой в регионе.

"Мы на них надеемся, они являются гарантом мирного сосуществования",

подчеркнул Красносельский в эфире радио "Спутник".

По его мнению, присутствие миротворческого контингента дает возможность рассчитывать на возобновление переговоров "между двумя берегами Днестра". Сейчас в этом процессе возникла пауза, которая усугубляется тем, что Кишинев не исполняет взятые на себя обязательства. Но "рано или поздно" молдавским властям придется вернуться к этому вопросу, уверен президент Приднестровья.

Ранее президент Молдавии Майя Санду потребовала вывести российских миротворцев как можно скорее. В ответ ей пояснили, почему это невозможно сделать.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость186187
Пожаловаться Ответить
Гость192600
у вас блядб и тряпок нет, что бы было что обосцать. табор голожопый.
зато томагавки есть
Гость192600
Пожаловаться Ответить
у вас блядб и тряпок нет, что бы было что обосцать. табор голожопый.
Гость192600
Пожаловаться Ответить
Гость186187
гнать ссаными тряпками россиян !
что <цензура> цыганская Россия не по хавальнику?
Гость186187
Пожаловаться Ответить
гнать ссаными тряпками россиян !
1
новости партнеров

Пять западных стран выступили с обвинением России

Их беспокоит стягивание военных к украинским границам

В Болгарии испугались российских военных в Черном море

В Софии признали, что баланс военных сил смещен не в ее пользу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей