Президент Чехии сделал заявление о "российских агентах" из-за взрыва склада боеприпасов

Президент Чехии сделал заявление о "российских агентах" из-за взрыва склада боеприпасов
Фото: Michaela Rihova/CTK/www.globallookpress.com
Чешская контрразведка шесть лет не упоминала россиян в своих отчетах

Глава Чехии Милош Земан выступил с обращением к нации на телевидении. Лидер чехов высказался о скандале со ЧП на складе с боеприпасами во Врбетице в 2014-м, в причастности к которому ранее Прага обвинила российские спецслужбы.

Земан же заявил, что целых 6 лет в отчетах контрразведки, даже засекреченных их частях не было никаких доказательств того, что "российские агенты" когда-то были на этом злополучном складе. Однако он подчеркнул, что это не означает, что россиян там не было. 

По его словам, в этом деле много неизвестных деталей. Он полагает, происходящее вполне может оказаться игрой спецслужб. Земан переживает о последствиях всего этого скандала для государства. Президент Чехии поведал телеканалу CNN Prima News, что есть две версии причины взрыва – неосторожное обращение с боеприпасами и причастность иностранных спецслужб. При этом он призвал не спешить с выводами, пока расследование не завершилось. 

Ранее премьер страны Андрей Бабиш заявил, что спецслужбы РФ подозреваются в причастности ко взрыву во Врбетице. В чешских СМИ полагали, что Александр Петров и Руслан Боширов могли заложить взрывное устройство на складе. Однако взрыв случился раньше запланированного времени. Никаких доказательств Чехия не предъявила. В Москве назвали обвинения Праги голословными и абсурдными. В результате обе страны значительно сократили состав дипмиссий. 

Ранее американская газета получила письмо от Эмилиана Гебрева, болгарского бизнесмена, который признался, что склад принадлежал ему. 

Полина ИВАНОВА

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Гость216549
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"Боеприпасы [со складов в Врбетице] должны были поступить в Болгарию, - отметил он. - Есть договоры купли- продажи, [болгарский] торговец [оружием Гебрев] выплатил аванс. Болгарский след мы можем считать доказанным", - заявил Земан
Гость216549
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Уклончиво однако закончил.Президент отметил, что сейчас рассматриваются две версии произошедшего – причастность иностранной разведки и неосторожное обращение с боеприпасами. По словам Земана, он полностью доверяет полиции и Генпрокуратуре. Если причастность агентов ГРУ будет доказана, то Россия будет должна заплатить за случившиеся взрывы, сказал Земан
Гость216549
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гость
Пере¢о¢ал у бидона, ишак глистопердящий, случайные связи это вредно! Сотни сложит этот вафлер скажут Москва виновата не остановили вовремя
На Горловском направлении боевики 10-й бригады ДВАЖДЫ обстреляли н.п. ЖЕЛЕЗНАЯ БАЛКА из 82-мм минометов и РПГ, а также подвергли обстрелу поселок шахты «6/7» с применением РПГ и стрелкового оружия.
На Донецком направлении каратели 28-й бригады совершили обстрел с применением стрелкового оружия н.п. АЛЕКСАНДРОВКА.
На Мариупольском направлении боевики 128-й бригады с позиций н.п. ЛЕБЕДИНСКОЕ обстреляли н.п. ЛЕНИНСКОЕ из СПГ и стрелкового оружия, также с позиций н.п. ВОДЯНОЕ выпустили ДВЕННАДЦАТЬ мин калибром 120 мм по н.п. КОМИНТЕРНОВО.
Гость216549
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«Я могу заявить, что в отчете Информационной службы безопасности (чешская контрразведка.) говорится об отсутствии каких-либо доказательств или свидетельств того, что эти два агента посещали район Врбетице»,— сказал господин Земан в телеобращении
Гость216549
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Президент Чехии Милош Земан заявил, что в отчетах контрразведки не было доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице. По его словам, в качестве причины взрывов рассматривается не только возможная причастность иностранных спецслужб, но и неосторожное обращение с боеприпасами
гость
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Пере¢о¢ал у бидона, ишак глистопердящий, случайные связи это вредно! Сотни сложит этот вафлер скажут Москва виновата не остановили вовремя
Гость216549
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В ФРГ обратили внимание на наличие противопехотных мин чешской армии, которые взорвались во время инцидента. В издании говорится, что в 1997 году Чехия стала членом Оттавского соглашения о противопехотных минах, согласно которому к 2014 году в стране должны были перестать хранить заряды подобного типа.
Мины же в Чехии лежали на складах на протяжении более 20 лет, возможно, они относились даже к временам холодной войны, однако, как утверждают в ОБСЕ, за такой срок взрывчатка обычно разлагается. Это и могло стать причиной внезапного детонирования, подчеркнули в издании.
Гость216549
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Президент Чехии заявил, что нет данных о причастности ГРУ к взрывам во Врбетице
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