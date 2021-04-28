Представителей Словакии в РФ тоже будет меньше

Москва приняла решение в отношении сотрудников дипмиссий республик Прибалтики. Россию покинут 2 дипломата Литвы, один представитель Латвии и один Эстонии. Об этом МИД РФ объявил в среду, 28 апреля.

В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что данная мера – ответ на действия Вильнюса, Риги и Таллина. Ранее они объявили о высылке дипработников РФ. В Москве эти решения назвали "провокационными" и выразили послам республик "решительный протест".

Сотрудникам прибалтийских дипмиссий предписано покинуть РФ в течение ближайшей недели, передает РИА "Новости".

Россия также высылает трех дипломатов Словакии. Они должны уехать из России до 5 мая. Это ответ на решение Братиславы "по абсурдному и надуманному обвинению" объявить персонами нон-грата трех сотрудников посольства РФ, указали в МИДе.

Очередной дипломатический скандал развязала Прага. Она обвинила Москву в причастности ко взрывам на оружейном складе в 2014 г. и выслала 18 российских дипломатов. Ряд европейских стран проявили солидарность с Чехией.