Соратница Зеленского обиделась на вопрос о количестве стран в НАТО

Соратница Зеленского обиделась на вопрос о количестве стран в НАТО
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Нардеп усмотрела в беседе с журналистом провокацию

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая в эфире телеканала "Украина 24" не стала отвечать на вопрос ведущей о том, знает ли она, сколько стран входит в НАТО. Парламентарий сочла его провокационным.

"Прошу не задавать конкретных вопросов, потому что мы говорим непосредственно про то, что происходит", – заявила соратница президента Владимира Зеленского.

Ведущая Наталья Влащенко переспросила нардепа, является ли вопрос о количестве участников НАТО провокационным, пани Безуглая ответила утвердительно.

До этого она минут десять не могла толком объяснить, зачем вообще Незалежной рваться в альянс, который не дает гарантий, что в случае военного вторжения противника, блок реально встанет на защиту соборной. Даже с учетом пятой статьи блока.

Накануне вышло большое интервью Зеленского немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. В нем лидер украинцев заявил, что придумал "план Б" для западных старших товарищей, согласно которому США и ЕС должны гарантировать Незалежной безопасность до вступления в НАТО.

А еще ранее глава МИД страны Дмитрий Кулеба пожаловался на то, что украинцев не пригласили на предстоящий 14 июня в Брюсселе саммит альянса.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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