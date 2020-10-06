Ведущая "Аншлага" уверяет, пока на самочувствие у нее жалоб нет

После долгожданного выхода Регины Дубовицкой в свет поклонники забили тревогу: у артистки нашли серьезную болезнь, которой страдала покойная Юлия Началова. Ситуацию решила прокомментировать сама ведущая "Аншлага".

Звезда задалась вопросом: кому понадобилось распускать про нее подобные слухи. Впрочем, к этому она привыкла – за долгие годы на сцене многое о себе слышала, добавила Дубовицкая. Однако больше всего телеведущую возмутило то, что под рядом с текстами о ее болезни располагалась реклама лекарства.

"Аферисты наживаются! А если человек, увидев такую страшную рожу, как у меня на тех фотографиях, пойдет его и купит?"

– ужаснулась звезда "Аншлага", отметив, что препарат может и не подействовать.

Что же касается полиартрита, которым якобы страдает Дубовицкая, она ответила, что ничего не подхватывала, а о недугах Началовой и вовсе не была в курсе. Ведущая в разговоре с "Собеседником" заявила, что чувствует себя неплохо:

"Подагры у меня нет".

Напомним, что тревожные слухи о здоровье звезды появились после высказывания врач-ревматолога, который сделал предположение о болезни. "Судя по всему, перед нами подагрический или, что более вероятно, ревматоидный полиартрит, – говорил специалист "Дни.ру".

Незадолго до этого Дубовицкая появилась на мероприятии, после чего в Сети заметили, что артистка заметно похудела и постарела.