Ведущий не смог принять вещь

Леонид Якубович – бессменный ведущий капитал-шоу "Поле чудес" с 1991 года. За всю историю передачи происходило много интересных и необычных случаев. В этот раз Леонид Аркадьевич решил вспомнить о самом дорогом подарке за всю историю шоу.

В эфире передачи "Доброе утро" ведущий вспомнил, что "в 1996 или 1997 году" участник шоу, который был ветераном", решил подарить ему портсигар, пробитый пулей. Во время войны портсигар спас мужчину от смерти, потому что лежал у сердца.

Якубович признался, что не смог принять подарок, поэтому вернул его владельцу.

"Это, пожалуй, самый дорогой подарок, который только был, – подытожил Леонид Аркадьевич.

Ведущий передачи также признался, что все подарки после окончания съемок выставляются на легендарный барабан, а гости студии подходят к нему. В период пандемии коронавируса съемки новых выпусков проходят без зрителей, однако Леонид Аркадьевич не знает, куда деваются подарки.

Ранее Леонид Якубович высказался о возможной смене ведущего "Поле чудес". Телеведущий признался, что вполне спокойно относится к этой перспективе, подчеркнув при этом, что незаменимых людей нет.