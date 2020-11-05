"Похожи до безумия": дочь сфотографировалась с матерью Заворотнюк

"Похожи до безумия": дочь сфотографировалась с матерью Заворотнюк
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Все женщины звездного семейства обладают схожими чертами лица

Анна Заворотнюк сделала настоящий подарок многотысячной армии своих поклонников, а также почитателям таланта ее звездной мамы Анастасии Заворотнюк. Девушка опубликовала на своей странице в соцсети кадр с родной бабушкой Валентиной Борисовной.

Анна позирует в обнимку с матерю звезды телесериала "Моя прекрасная няня". Представительницы семейства Заворотнюк расположились на мягком кресле.

Волосы Анны собраны в две косички. Для нового кадра девушка выбрала джинсы свободного покроя, светлую майку и теплую флисовую кофту серого цвета. Звездная бабушка сфотографировалась в джинсах и блузке нежного оттенка.

Внучка вместе со старшей родственницей широко улыбаются фотографу. Снимок сделан в домашнем интерьере, скорее всего, дома у Анастасии Заворотнюк.


"Как вы похожи, и вы, и мама, и бабушка. Очень красивые!", "Какая же у вас в семье прекрасная генетика", "Как же вы до безумия похожи! Вы на маму, мама на Валентину Борисовну. И все красавицы!", "Сходство невероятное!", – восторгаются пользователи Сети.

Кстати, недавно в Сети появился снимок располневшей актрисы. Кадр вызвал бурное обсуждение в обществе.

Ольга ФЕДОРОВА

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