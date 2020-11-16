Зрители Первого канала недовольны решением руководства

Не так давно ведущие Артем Шейнин и Анатолий Кузичев пропали с экранов. Поклонники сразу же забили тревогу: почему, а главное надолго ли это? Телезрители такие изменения не оценили, поэтому спустя время все вновь стало на свои места. Только вот в СМИ вновь появились сообщения о том, что известному тандему уже подыскивают замену.

Журналистам удалось узнать, что новым ведущим программы "Время покажет" может стать блогер и политолог Руслан Осташко. Журналисты связались с ним, чтобы узнать, есть ли основания верить этим слухам. Но Осташко и сам не знает, откуда взялась информация о том, что вскоре он станет ведущим, пишет "Царьград".

"Контрактов я никаких не подписывал, обязательств у меня никаких ни перед кем нет", – опроверг слухи политолог.

К слову, зрители уже заявили о готовности перестать смотреть передачу, если ее будут вести другие ведущие, а не Шейнин и Кузичев. К слову, ранее Артём Григорьевич признался, что вернуться в студию Первого канала его "заставили".