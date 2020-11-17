Певец захотел совершить благородный поступок

Ранее появилась информация о том, что Валерий Меладзе попросил пустить его к больным COVID-19. Таким образом певец хотел поддержать пациентов и подарить им положительные эмоции. Стало известно, что артисту удалось добиться своего.

На личной инстаграм-странице Меладзе рассказал, что попал в "красную зону" Московского центра инфекционных болезней "Вороновское".

"Сколько я сегодня увидел мужественных людей с добрыми глазами и верой в победу человека над болезнью", – поделился эмоциями Валерий.

По словам исполнителя хита "Небеса", сначала больные его не узнавали, так как защитный костюм полностью закрывал лицо. Но когда врачи представляли Валерия, пациенты начинали улыбаться, радуясь неожиданной встрече.

Ранее Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодние шоу.