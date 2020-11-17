Меладзе попал в больницу

Певец захотел совершить благородный поступок

Ранее появилась информация о том, что Валерий Меладзе попросил пустить его к больным COVID-19. Таким образом певец хотел поддержать пациентов и подарить им положительные эмоции. Стало известно, что артисту удалось добиться своего.

На личной инстаграм-странице Меладзе рассказал, что попал в "красную зону" Московского центра инфекционных болезней "Вороновское".

"Сколько я сегодня увидел мужественных людей с добрыми глазами и верой в победу человека над болезнью", – поделился эмоциями Валерий.

По словам исполнителя хита "Небеса", сначала больные его не узнавали, так как защитный костюм полностью закрывал лицо. Но когда врачи представляли Валерия, пациенты начинали улыбаться, радуясь неожиданной встрече. 

Ранее Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодние шоу. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Россию ожидают новые санкции с приходом Байдена к власти

Киеву американцы пришлют летальное оружие

Путин напугал западных инвесторов из-за парниковых выбросов

Отсутствие в РФ четкого плана по борьбе с промышленным загрязнением воздуха делает нашу страну непривлекательной для Старого Света

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1157 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей