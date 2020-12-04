"Казанову" не сразу узнали на свежем снимке

Валерий Леонтьев на 72-м году жизни продолжает удивлять поклонников своей активностью и цветущим внешним видом. Недавно коллеги звезды опубликовали с ним новое фото – в Сети отметили, что певец заметно помолодел.

Кадром со съемок программы "Привет, Андрей" поделился Николай Басков. "Золотой голос России" позировал с Валерием Леонтьевым и Александром Реввой. В "Инстаграм" обратили внимание, что "Казанова" выглядит на один возраст со своими коллегами, хотя и старше их на 25 лет: "Валерий моложе вас выглядит. Круто", "Да вы чи молодильных яблок обожрались".

"Почему Леонтьев так похож на Бабкину", – написали о сходстве с Надеждой Георгиевной сразу несколько подписчиков. Впрочем, им тут же дали ответ: "Один хирург", "Стандарты пластики делают людей похожих".

Поклонники также признались, что узнали исполнителя не сразу, а некоторые и вовсе раскритиковали его за неестественный вид: "На этом же фото Леонтьев не натуральный? Просто из картона во весь рост для фото сделан?"

Сам Леонтьев вмешательство хирургов ранее не отрицал, однако певец подчеркивал, что помимо пластики он много работает над собой и следит за питанием. Его слова приводит Viva.ua.

"Я делал совсем не так много пластики, как мне с каким-то вопиющим наслаждением приписывают, более того – уже много лет как отказался от этого способа корректировать свою внешность, – раскрыл секрет своей молодости Леонтьев. - Ничто так не убивает человека осознанием собственного груза прожитых лет, как то, что знаменитый человек, которого он знает еще со времен своей молодости, вдруг взял и постарел".

Ранее поклонники начали переживать, увидев, как сильно похудел Леонтьев.