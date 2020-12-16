Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
Многих звезд часто критикуют за то, что они слишком усердно стараются скрыть свои недостатки на фотографиях, которые публикуют в социальных сетях. Мол, иногда в жизни встретишь и не поймешь, что перед тобой знаменитость – слишком уж велика разница между Интернетом и реальной жизнью. Однако уж кого точно нельзя в этом упрекнуть, так это Софию Ротару.
Не так давно 73-летняя звезда блистала на фестивале "Песня года". В СМИ появились свежие фото Ротару. Внешний вид хуторянки впечатлил не только ее поклонников, но и коллег, которые пытались узнать, как артистке удается выглядеть так молодо, пишет "Комсомольская правда".
"Моя внешность – родительские гены. Мне от папы и мамы досталось лучшее. А я стараюсь поддерживать себя здоровым образом жизни и позитивным отношением к миру. Мне в этом помогают сауна, массаж и мое любимое хобби – рыбалка", – поделилась певица секретом неувядающей красоты.
Однако Марта Орлова уверена, что без хирургического вмешательства здесь точно не обошлось. Косметолог добавила, что у Ротару даже есть любимая клиника в Германии, куда она летает, чтобы совершать различные пластические манипуляции, которые, к слову, практически незаметны.
Ранее стало известно, что София Ротару учинила скандал за кулисами "Песни года". Артистка буквально вышла из себя.
Глава российского МИД задел зарубежных коллег за живое
Вашингтону сейчас нет резона раздувать в Белоруссии протесты