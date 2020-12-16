Без хирургов не обошлось: журналисты показали Ротару без фотошопа

Без хирургов не обошлось: журналисты показали Ротару без фотошопа
София Ротару. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка же уверяет, что своей красотой она обязана родителям

Многих звезд часто критикуют за то, что они слишком усердно стараются скрыть свои недостатки на фотографиях, которые публикуют в социальных сетях. Мол, иногда в жизни встретишь и не поймешь, что перед тобой знаменитость – слишком уж велика разница между Интернетом и реальной жизнью. Однако уж кого точно нельзя в этом упрекнуть, так это Софию Ротару. 

Не так давно 73-летняя звезда блистала на фестивале "Песня года". В СМИ появились свежие фото Ротару. Внешний вид хуторянки впечатлил не только ее поклонников, но и коллег, которые пытались узнать, как артистке удается выглядеть так молодо, пишет "Комсомольская правда". 

"Моя внешность – родительские гены. Мне от папы и мамы досталось лучшее. А я стараюсь поддерживать себя здоровым образом жизни и позитивным отношением к миру. Мне в этом помогают сауна, массаж и мое любимое хобби – рыбалка", – поделилась певица секретом неувядающей красоты. 

Однако Марта Орлова уверена, что без хирургического вмешательства здесь точно не обошлось. Косметолог добавила, что у Ротару даже есть любимая клиника в Германии, куда она летает, чтобы совершать различные пластические манипуляции, которые, к слову, практически незаметны. 

Ранее стало известно, что София Ротару учинила скандал за кулисами "Песни года". Артистка буквально вышла из себя. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Видела ее фото на YouTube,кто то выставлял из ее знакомых на Мальдивах, сидела подальше от телефона , видео что уже пожилая женщина без парика и макияжа , мы помним ее по 80 бледно астмой больной , ям26 лет в Германии ,она здесь постоянно пасётся ,играет на чувствах прошедшей любви экс жителей СсСР и постоянно ноет , как ей тяжело ,выпрашивая денежки с бедных слушателей
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