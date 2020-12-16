Артистка же уверяет, что своей красотой она обязана родителям

Многих звезд часто критикуют за то, что они слишком усердно стараются скрыть свои недостатки на фотографиях, которые публикуют в социальных сетях. Мол, иногда в жизни встретишь и не поймешь, что перед тобой знаменитость – слишком уж велика разница между Интернетом и реальной жизнью. Однако уж кого точно нельзя в этом упрекнуть, так это Софию Ротару.

Не так давно 73-летняя звезда блистала на фестивале "Песня года". В СМИ появились свежие фото Ротару. Внешний вид хуторянки впечатлил не только ее поклонников, но и коллег, которые пытались узнать, как артистке удается выглядеть так молодо, пишет "Комсомольская правда".

"Моя внешность – родительские гены. Мне от папы и мамы досталось лучшее. А я стараюсь поддерживать себя здоровым образом жизни и позитивным отношением к миру. Мне в этом помогают сауна, массаж и мое любимое хобби – рыбалка", – поделилась певица секретом неувядающей красоты.

Однако Марта Орлова уверена, что без хирургического вмешательства здесь точно не обошлось. Косметолог добавила, что у Ротару даже есть любимая клиника в Германии, куда она летает, чтобы совершать различные пластические манипуляции, которые, к слову, практически незаметны.

Ранее стало известно, что София Ротару учинила скандал за кулисами "Песни года". Артистка буквально вышла из себя.