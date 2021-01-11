Ведущий сообщил, что программа немного поменяет формат

Новый 2021 год неприятно удивил зрителей телепередачи "Время покажет": вместо привычного состава ведущих появились новые лица, что спровоцировало слухи об увольнении Артема Шейнина.

Коллегой Анатолия Кузичева в первой части "Время покажет" стала 40-летняя Олеся Лосева. Поклонники передачи отреагировали на ее появление неоднозначно, указав, что яркая внешность девушки не соответствует серьезному формату обсуждаемых тем. Одни просят вернуть обратно Екатерину Стриженову, другие заявляют, что рады такой замене.

Зрители отметили, что первый выпуск программы вышел без Артема Шейнина – из-за этого, по их оценке, шоу лишилось эмоций и жесткости. Поклонники начали переживать, что тот снова ушел с должности ведущего программы. Слухи на этот счет прояснил один из новых сотрудников шоу российский политолог Руслан Осташко.

Он уверяет, что сейчас Шейнин находится в отпуске и вернется на передачу в ближайшее время.

"У него своеобразные и интересные, яркие взгляды на жизнь. Так что пусть его поклонники не переживают, просто расширяется и обновляется сетка", – передает его слова РИА ФАН.

Осташко рассказал, что в новом году "Время покажет" немного поменяет формат: фокус сместят с международной повестки на внутреннюю проблематику.

Также он выразил надежду, что в новом сезоне приглашенные эксперты будут вести себя более спокойно и уважительно друг к другу. В противном случае, отметил политолог, их больше не будут приглашать для участия в программе.

Слухи о том, что Осташко станет новым ведущим "Время покажет" ходили в конце прошлого года. Однако он сам отвечал на них довольно уклончиво.