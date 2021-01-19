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Александр Добровинский рассказал о споре, который возник между Кристиной Орбакайте и ее бывшим избранником Русланом Байсаровым. Певица и бизнесмен не могли договориться, с кем после их разрыва останется сын Дени. Тогда в дело вмешался известный адвокат.
В эфире программы "Судьба человека" Добровинский признался, что в тот период он встал на сторону Байсарова. Правозащитник посчитал, что ребенку будет намного лучше с отцом.
По словам адвоката, он прежде всего учитывал интересы Дени. По разговору с мальчиком Александр понял, что тот одинаково любит и папу, и маму.
Решающим фактором в этом деле стала занятость родителей. Кристина Орбакайте часто уезжала на гастроли, оставляя сына с няней. А Руслан Байсаров больше времени уделял наследнику. Бизнесмен брал Дени на охоту, раскрывая для него все нюансы любимого занятия.
"Выбор для меня был очевиден. Услышать ребенка – вот что для меня было тогда важно", – высказался Добровинский.
В какой-то момент вмешалась Алла Пугачева. Артистка попросила адвоката закрыть дело, объясняя это тем, что решение Александра разлучить мать и сына станет "позором на его голову". Однако Добровинский посчитал нужным не прислушиваться к словам Примадонны.
Ранее Кристина Орбакайте прокомментировала слухи о разводе с мужем – бизнесменом Михаилом Земцовым.
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