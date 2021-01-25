Продюсер группы "На-На" уже несколько дней не выходил на связь

В последнее время Бари Алибасов то и дело оказывается в центре скандалов. В этот раз тревогу забил пиар-директор артиста, который рассказал, что вот уже несколько дней ничего не знает о точном местоположении продюсера.

Вадим Горжанкин признался, что с 22 января Бари Каримович не выходил на связь. Эти новости вызывают беспокойство особенно после того, как несколько дней назад наследник артиста рассказывал, что отец находится в реанимации.

"Я не знаю, где он точно находится. Я только знаю информацию, которую распространяет Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина. Она говорит, что 22 января его доставили в какую-то клинику. Это все, что я знаю", - рассказал пиар-директор Алибасова "Телепрограмме".

При этом уже завтра должен состояться суд между бывшими супругами по поводу квартиры актрисы. Горжанкин подчеркнул, что не хочет вмешиваться в эту историю, поэтому посоветовал журналистам обращаться напрямую к адвокатам.

Напомним, что ранее Алибасов оказался в больнице прямо перед Новым годом. Продюсера госпитализировали с серьезными ушибами в области ног. По словам его пиар-менеджера, артист также не мог глотать пищу и пить.