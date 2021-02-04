После избиения матери наследники не сильно расположены к отцу

В эфире Ютуб-шоу МамBook Агата Муцениеце рассказала о том, что ее дети – Тимофей и Мия, не хотят общаться с отцом Павлом Прилучным. Звезда сериала "Мажор" даже накинулся на бывшую супругу с обвинениями, поскольку посчитал, то она настраивает наследников против него.

По словам Муцениеце, когда речь заходит о телефонном разговоре с Прилучным, дети стараются всячески избежать этого.

"Ни один из них не хочет звонить", – заявила Агата.

Отвечая на обвинения Павла, актриса отметила – она ни в коем случае не препятствует общению Тимофея и Мии с их родным отцом.

"Я каждый день пытаюсь просить детей: "Ребят, пожалуйста, позвоните папе", – разоткровенничалась звезда.

Артистка акцентировала внимание на одной странной детали – когда Тимофей и Мия все-таки решают поговорить с Прилучным, то они уходят в другую комнату и закрывают дверь. Муцениеце предположила, что причина кроется в недостаточной адаптации детей к новой реальности, где родители уже не вместе. Также она полагает, что им тяжело сохранять нормальное отношение к отцу, после того, что они видели.

Агата добавила – сын и дочь до сих пор тяжело переносят "метания" от одного родителя к другому. Так, когда прошлым летом Мия провела месяц у мамы и месяц у папы, девочка не хотела впоследствии менять локацию.

Напомним, в прошлом году Муцениеце сообщила, что Павел Прилучный избил ее при детях и забрал телефон. Она указала, что при этом артист был в неадекватном состоянии.

Ранее в Сеть попало фото Прилучного, слившегося в поцелуе с известной актрисой.