В разгар праздника в ночной клуб влетел ОМОН

Сергею Пенкину исполнилось 60 лет. Певец признался, что в этом году юбилей отпраздновал скромно – гуляния еще предстоят. А вот ранее он отмечал дни рождения с размахом, причем случались и весьма неожиданные ситуации.

В 1993 году артист вместе с гостями веселился в московском ночном клубе. В самый разгар вечеринки влетел ОМОН – искали запрещенные вещества. Пенкин заверил, что ничего незаконного у них не было и попросил силовиков не трогать собравшихся. Однако без инцидентов все же не обошлось.

На Ларису Долину надели наручники, а затем едва не сломали камеры. Среди гостей в ту ночь также были Евгений Моргунов, Сергей Зверев, Ирина Отиева и приглашенные зарубежные звезды.

Все это время родители Пенкина вместе с его педагогом по вокалу сидели наверху и наблюдали за происходящим. В какой-то момент они спросили именинника, когда этот "карнавал" закончится, решив, что появление ОМОНа – всего лишь розыгрыш. Историей певец поделился в эфире "Вечернего Урганта".

Пенкин и Долина дружили много лет, но сейчас артисты не общаются. Что произошло между ними, недавно рассказал певец.