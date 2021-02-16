О своих правах внезапно заявил бывший муж певицы

За наследство Валентины Легкоступовой решил побороться не только вдовец Юрий Фирсов, с которым звезда была в браке около месяца, но и предыдущий супруг Алексей Григорьев – отец Матвея, младшего сына певицы.

Легкоступова и Григорьев прожили вместе около 20 лет и расстались в хороших отношениях. О разводе супругов стало известно в середине 2020 года. И лишь теперь, спустя время, бывший муж артистки подал в суд о разделе совместно нажитого имущества – по сути тоже заявил о правах на наследство, но, как отметили СМИ, по-хитрому.

Адвокат Сергей Жорин объяснил, что Григорьев имеет право на это, так как три года после развода еще не прошло. Однако остается загадкой, почему экс-супруг не решился на раздел имущества сразу после развода. Дети Легкоступовой предполагают, что второй муж певицы претендует на один из загородных домов, пишет "Комсомольская правда".

А вот вдовец Фирсов из-за переживаний отдалился от мирской жизни и отправился в монастырь. Впрочем, только на время.