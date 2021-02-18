"Тварь": Барановская и Гордон набросились на избивавшую сына-инвалида мать

"Тварь": Барановская и Гордон набросились на избивавшую сына-инвалида мать
Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Малыша била не только горе-женщина, но и ее супруг

На днях в Сети появилось видео, на котором женщина жесткого избивает маленького годовалого мальчика. Позже выяснилось, что у малышу был поставлен диагноз ДЦП, а горе-мамаша не только издевалась над сыном, но и морила его голодом. 

Мимо этого скандала не смогли пройти мимо Юлия Барановская и Александр Гордон, которые пригласили 28-летнюю женщину в студию шоу "Мужское/Женское", чтобы разобраться в произошедшем. 

Женщина избивала малыша, потому что тот не мог нормально есть. Из-за диагноза мальчик не может удержать бутылочку самостоятельно. Только вот горе-родительница лечить ребенка не собиралась, а лишь продолжала издеваться над сыном. 

"Она его по три дня не кормит, пеленает, чтобы не шевелился. Он на ножках не стоит, мышцы атрофированы, бутылочку не держит, зубки сломаны. Ребра как стиральная доска. Он в своем возрасте весит всего семь килограммов", 

- цитирует интернет-комментаторов StarHit.

Ведущие не смогли сдержать свой гнев. Гордон тут же набросился на гостью студии. "Ты кто такая, тварь, скажи мне?!" – возмущался телеведущий. Только вот женщине, похоже, не понравилась правда о себе, поэтому она попыталась убежать из студии, но дорогу ей перегородила Юлия Барановская, которая поделилась видео и отрывками их передачи в своих инстаграм-историях. 

Потом избивавшая сына женщина начала оправдываться, настаивая на том, что истязал ребенка и его отец. Только вот муж Филипповой вдруг неожиданно потребовал провести генетическую экспертизу, заявив, что вряд ли является биологическим отцом ребенка. 

Напомним, что ранее Барановскую застали за поцелуем с мужчиной на вечеринке. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

В России могут появиться продовольственные карточки

Мера может оказаться едва ли не единственным способом уберечь малоимущих людей от самого настоящего голода

Новые изменения в пенсионной системе скрыли от россиян

Регулятор взял год на подготовку инициативы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей