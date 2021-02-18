Малыша била не только горе-женщина, но и ее супруг

На днях в Сети появилось видео, на котором женщина жесткого избивает маленького годовалого мальчика. Позже выяснилось, что у малышу был поставлен диагноз ДЦП, а горе-мамаша не только издевалась над сыном, но и морила его голодом.

Мимо этого скандала не смогли пройти мимо Юлия Барановская и Александр Гордон, которые пригласили 28-летнюю женщину в студию шоу "Мужское/Женское", чтобы разобраться в произошедшем.

Женщина избивала малыша, потому что тот не мог нормально есть. Из-за диагноза мальчик не может удержать бутылочку самостоятельно. Только вот горе-родительница лечить ребенка не собиралась, а лишь продолжала издеваться над сыном.

"Она его по три дня не кормит, пеленает, чтобы не шевелился. Он на ножках не стоит, мышцы атрофированы, бутылочку не держит, зубки сломаны. Ребра как стиральная доска. Он в своем возрасте весит всего семь килограммов",

- цитирует интернет-комментаторов StarHit.

Ведущие не смогли сдержать свой гнев. Гордон тут же набросился на гостью студии. "Ты кто такая, тварь, скажи мне?!" – возмущался телеведущий. Только вот женщине, похоже, не понравилась правда о себе, поэтому она попыталась убежать из студии, но дорогу ей перегородила Юлия Барановская, которая поделилась видео и отрывками их передачи в своих инстаграм-историях.

Потом избивавшая сына женщина начала оправдываться, настаивая на том, что истязал ребенка и его отец. Только вот муж Филипповой вдруг неожиданно потребовал провести генетическую экспертизу, заявив, что вряд ли является биологическим отцом ребенка.

Напомним, что ранее Барановскую застали за поцелуем с мужчиной на вечеринке.