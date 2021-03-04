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Анатолий Вассерман высказался о передачах Андрея Малахова. По словам журналиста, он уже давно отказывается от сотрудничества со скандально известным телеведущим.
Вассерман заявил, что раньше он появлялся в студии Малахова и в качестве гостя, и в качестве эксперта. Поведение Андрея с каждым разом все больше разочаровывало Анатолия Александровича, поэтому он принял решение больше не посещать его шоу, пишет "Собеседник".
"Мне надоело указывать Малахову на то, что он постоянно пытается передернуть карты и перевирает слова героев, сказанные прямо по ходу передачи", – признался журналист.
Ему противен тот факт, что телеведущий копается в чужом грязном белье ради сенсации. Однако Вассерман признает – подобные ток-шоу продолжат существовать на российском телевидении, поскольку они имеют огромную аудиторию.
Говоря о предложении Дмитрия Певцова ввести цензуру на телевидении и отсеивать контент скандальных передач, Анатолий Александрович отметил, что это бесполезно.
"Если ограничиться только цензурой, то по принципу "запретный плод сладок" различные "грязные" ток-шоу будут привлекать только еще большее внимание", – высказался журналист.
Ранее появилась информация о том, что Андрей Малахов подставил певицу Наталию Власову.
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