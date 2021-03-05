Актер осудил скандальную парочку за чрезмерную публичность

Станислав Садальский не смог пройти мимо несостоявшегося развода Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Артист в свойственном ему стиле высмеял супругов за их любовь к публичным скандалам.

Актер уверен, что общественности не нужно знать о том, что происходит в семье.

"Никто, не должен знать, что между мужем и женой происходит, коль они любит друг друга. И какая бы не вышла у них ссора, мать родную и то не должны себе судьи звать и один про другого рассказывать. Сами они себе судьи",

– процитировал Достоевского Садальский.

Свой пост артист решил разнообразить старым анекдотом, в котором муж умоляет жену наконец развестись, на что слышит ответ: "Вдовой взял, вдовой и оставишь". Учитывая слухи о болезни Бари Каримовича, шутка получилась весьма жесткой.

Садальский еще раз напомнил поклонникам, что роман продюсера и актрисы может быть ненастоящим, заявив, что в ближайшее время зрители, возможно, увидят любящих публичные разборки супругов в студии Андрея Малахова. Таким образом актер намекнул, что свои ссоры Алибасов и Шукшина неплохо монетизируют.

"Вот такая любовь",

– подытожил Садальский.

Напомним, что вчера суд отменил акт о расторжении брака между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной. Решение не расставаться принадлежит актрисе. И если Лидия Николаевна, похоже, счастлива, то вот о реакции шоумена публике еще предстоит узнать, ведь накануне Алибасов слезно просил супругу все-таки дать ему развод.