Садальский выдал правду о браке Федосеевой-Шукшиной и Алибасова

Садальский выдал правду о браке Федосеевой-Шукшиной и Алибасова
Станислав Садальский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер осудил скандальную парочку за чрезмерную публичность

Станислав Садальский не смог пройти мимо несостоявшегося развода Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Артист в свойственном ему стиле высмеял супругов за их любовь к публичным скандалам. 

Актер уверен, что общественности не нужно знать о том, что происходит в семье. 

"Никто, не должен знать, что между мужем и женой происходит, коль они любит друг друга. И какая бы не вышла у них ссора, мать родную и то не должны себе судьи звать и один про другого рассказывать. Сами они себе судьи", 

– процитировал Достоевского Садальский. 

Свой пост артист решил разнообразить старым анекдотом, в котором муж умоляет жену наконец развестись, на что слышит ответ: "Вдовой взял, вдовой и оставишь". Учитывая слухи о болезни Бари Каримовича, шутка получилась весьма жесткой. 

Садальский еще раз напомнил поклонникам, что роман продюсера и актрисы может быть ненастоящим, заявив, что в ближайшее время зрители, возможно, увидят любящих публичные разборки супругов в студии Андрея Малахова. Таким образом актер намекнул, что свои ссоры Алибасов и Шукшина неплохо монетизируют. 

"Вот такая любовь", 

– подытожил Садальский. 

Напомним, что вчера суд отменил акт о расторжении брака между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной. Решение не расставаться принадлежит актрисе. И если Лидия Николаевна, похоже, счастлива, то вот о реакции шоумена публике еще предстоит узнать, ведь накануне Алибасов слезно просил супругу все-таки дать ему развод. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Выдал правду что он их сын! Как вариант бредятины на утре. Уру ру!
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