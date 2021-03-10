Подборка звезд российского кино, пользующихся псевдонимом - в материале "Утро.ру"

Кинодеятели пользуются псевдонимами не только ради того, чтобы соблюсти старые традиции, присущие творческим кругам. Кто-то опасается обидных сравнений со знаменитостями и общепризнанными классиками в случае схожести, другие стесняются простоты своей фамилии. В современном кино также есть звезды, которые решили остановить свой выбор на материнской фамилии.

Сергей Астахов





Настоящая фамилия актера – Козлов. Еще в юности Сергей мечтал последовать по отцовским стопам и достичь блистательных высот в военной сфере. Однако служба принесла лишь горькое разочарование.

Отслужив, Сергей понял, что военное дело ему чуждо. Однако больше всего молодому человеку понравилось выступать в военном оркестре. Позднее он захотел стать актером, однако идти на пробы в театральный институт с обычной фамилией не решился, поэтому взял себе фамилию матери.

Михаил Полицеймако

Отец Михаила – знаменитый Семен Фарада. Столь необычная фамилия всегда провоцировала излишний интерес к ребенку. Михаил носил ее с самого рождения, однако стеснялся – не хотел отвечать на вопросы о своем звездном отце. Однако позднее Полицеймако решил взять себе материнскую фамилию. Правда, она тоже довольно известна среди актеров.

Оскар Кучера

Мало кто знает, что в действительности Оскара зовут Евгением Боголюбовым. Правда, такая обыденность мужчине никогда не нравилась. Александр Боголюбов, знаменитый советский режиссер, широко известен зрителям.

Сначала Евгений постеснялся быть наследником мэтра, и поэтому взял себе псевдоним, прибавив к редкому имени фамилию мамы.

Павел Прилучный

Изначально артист выступал на экране под фамилией отца – Дэль, а позднее решил, что творческие неудачи связаны именно с этим. В итоге актер стал Прилучным и действительно обрел успех у отечественного зрителя.

Александр Наумов

Александр Вшивкин был уверен, что смог бы добиться непременного успеха со своей прежней фамилией. Однако в театральном вузе не выдержал и взял фамилию матери, о чем впоследствии жалел.

Наумов признавался, что в молодости стеснялся быть Вшивкиным, но впоследствии понял, что был полон предрассудков. Артист до сих пор стыдится своего решения перед отцом.

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