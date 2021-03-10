Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
Кинодеятели пользуются псевдонимами не только ради того, чтобы соблюсти старые традиции, присущие творческим кругам. Кто-то опасается обидных сравнений со знаменитостями и общепризнанными классиками в случае схожести, другие стесняются простоты своей фамилии. В современном кино также есть звезды, которые решили остановить свой выбор на материнской фамилии.
Сергей Астахов
Настоящая фамилия актера – Козлов. Еще в юности Сергей мечтал последовать по отцовским стопам и достичь блистательных высот в военной сфере. Однако служба принесла лишь горькое разочарование.
Отслужив, Сергей понял, что военное дело ему чуждо. Однако больше всего молодому человеку понравилось выступать в военном оркестре. Позднее он захотел стать актером, однако идти на пробы в театральный институт с обычной фамилией не решился, поэтому взял себе фамилию матери.
Михаил Полицеймако
Отец Михаила – знаменитый Семен Фарада. Столь необычная фамилия всегда провоцировала излишний интерес к ребенку. Михаил носил ее с самого рождения, однако стеснялся – не хотел отвечать на вопросы о своем звездном отце. Однако позднее Полицеймако решил взять себе материнскую фамилию. Правда, она тоже довольно известна среди актеров.
Оскар Кучера
Мало кто знает, что в действительности Оскара зовут Евгением Боголюбовым. Правда, такая обыденность мужчине никогда не нравилась. Александр Боголюбов, знаменитый советский режиссер, широко известен зрителям.
Сначала Евгений постеснялся быть наследником мэтра, и поэтому взял себе псевдоним, прибавив к редкому имени фамилию мамы.
Павел Прилучный
Изначально артист выступал на экране под фамилией отца – Дэль, а позднее решил, что творческие неудачи связаны именно с этим. В итоге актер стал Прилучным и действительно обрел успех у отечественного зрителя.
Александр Наумов
Александр Вшивкин был уверен, что смог бы добиться непременного успеха со своей прежней фамилией. Однако в театральном вузе не выдержал и взял фамилию матери, о чем впоследствии жалел.
Наумов признавался, что в молодости стеснялся быть Вшивкиным, но впоследствии понял, что был полон предрассудков. Артист до сих пор стыдится своего решения перед отцом.
Ранее "Утро.ру" делилось подборкой актеров, которые скрывали свое истинное происхождение.
78-летний политик уже исполнил свою роль
Сторонники Трампа требуют от администрации расширить санкционные меры против проекта