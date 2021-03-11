Скандал разразился после съемок передачи

Андрей Разин гневно высказался о передаче Андрея Малахова, выпуск которой был посвящен группе "Ласковый май". Шоу телеведущего продюсер назвал "продажным".

Разин отметил, что съемки "Привет, Андрей!" состоялись накануне.

"Они опять собрали в студии людей, многим из которых я помог в жизни. Кому-то купил квартиру, кого-то сделал людьми из воров, преступников и клептоманов", – написал Андрей Александрович.

По словам Разина, Малахов в очередной раз решил увеличить просмотры своей передачи благодаря музыкальному коллективу. При этом самого продюсера в студию приглашать не стали, хотя он владеет достоверной информацией.

Андрей Александрович не стал церемониться с телеведущим.

"Андрей, имей в виду, если эта передача выйдет в эфир, то три миллиона людей, которые в течение недели заходят на мою страничку в Instagram, увидят такие подробности твоей личной жизни, от которых у них волосы на голове зашевелятся", – предупредил музыкант.

Разин обратился к российскому телевидению, с которым он судится около года. Дело в том, что некоторое время назад продюсер пожаловался на программу, которая якобы порочила его честь и достоинство. Телевизионщики, в свою очередь, заявили, что передача вообще не выходила в эфир.

Артист отметил, что вместе с нотариусом он будет отслеживать шоу, чтобы потом доказать – его показывали по телевизору. Также Разин напомнил – все права на творчество группы "Ласковый май" принадлежат американской компании, поэтому конфликт точно не останется незамеченным.

Ранее Разин раскритиковал выбор представительницы России на "Евровидении".