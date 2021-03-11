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Андрей Разин гневно высказался о передаче Андрея Малахова, выпуск которой был посвящен группе "Ласковый май". Шоу телеведущего продюсер назвал "продажным".
Разин отметил, что съемки "Привет, Андрей!" состоялись накануне.
"Они опять собрали в студии людей, многим из которых я помог в жизни. Кому-то купил квартиру, кого-то сделал людьми из воров, преступников и клептоманов", – написал Андрей Александрович.
По словам Разина, Малахов в очередной раз решил увеличить просмотры своей передачи благодаря музыкальному коллективу. При этом самого продюсера в студию приглашать не стали, хотя он владеет достоверной информацией.
Андрей Александрович не стал церемониться с телеведущим.
"Андрей, имей в виду, если эта передача выйдет в эфир, то три миллиона людей, которые в течение недели заходят на мою страничку в Instagram, увидят такие подробности твоей личной жизни, от которых у них волосы на голове зашевелятся", – предупредил музыкант.
Разин обратился к российскому телевидению, с которым он судится около года. Дело в том, что некоторое время назад продюсер пожаловался на программу, которая якобы порочила его честь и достоинство. Телевизионщики, в свою очередь, заявили, что передача вообще не выходила в эфир.
Артист отметил, что вместе с нотариусом он будет отслеживать шоу, чтобы потом доказать – его показывали по телевизору. Также Разин напомнил – все права на творчество группы "Ласковый май" принадлежат американской компании, поэтому конфликт точно не останется незамеченным.
Ранее Разин раскритиковал выбор представительницы России на "Евровидении".
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