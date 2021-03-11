На смену проекту придет новая ежедневная передача

Стало известно о закрытии шоу "Бородина против Бузовой", которое выходит на телеканале ТНТ. Однако за судьбу Ксении и Ольги переживать не стоит – знаменитости будут вести новый проект.

В середине марта на телеэкранах появится ежедневная утренняя передача под названием "ББ шоу". Оказалось, что предыдущий формат сильно устарел, поэтому было принято решение сменить концепцию.

"Продюсеры потребовали полной смены формата, так как этот поднадоел зрителям. Причем, если бы "пилот" не понравился руководству, Оля и Ксюша просто потеряли бы работу", – отметил представитель ТНТ.

Съемки первого выпуска шоу состоятся уже сегодня, 11 марта. Примечательно, что в этот раз создатели проекта решили полностью отказаться от скандальности. Таким образом, зрители больше не будут наблюдать за ссорами и драками участников, передает "СтарХит".

Сообщается, что в эфире нового ток-шоу Бородина и Бузова будут беседовать на различные актуальные темы. В студию начнут приглашать экспертов, которые смогут поделиться своим мнением по тому или иному вопросу.

По мнению представителей телеканала, Ксения и Ольга прекрасно подходят под роль ведущих данной передачи, поскольку они являются "специалистами по житейским проблемам".

Что касается интерьера, то новая студия будет окрашена в светлые тона, также в ней будет установлена барная стойка. Создатели шоу считают, что такие условия будут располагать к открытой беседе.

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