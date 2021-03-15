Хаматова поделилась редким семейным фото с отцом

Хаматова поделилась редким семейным фото с отцом
Чулпан Хаматова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Когда-то артистка практически не общалась с родителем

Чулпан редко публикует кадры, связанные с личной жизнью. Однако недавно она сделала исключение, показав посиделки со своими родными за столом. Фотографию она опубликовала у себя на странице в "Инстаграм". 

"Мои родные и любимые, не хватает бабушки и Аси", – подписала кадр Чулпан Хаматова.

На снимке Чулпан обнимает своих дочерей и отца Наиля Ахметовича.

За несколько часов публикация набрала более 14 тысяч "лайков" от поклонников. 

"Собачку, что-то уж слишком прижали. Но... такая уж она любовь! Счастья и здоровья вашей семье!", – написали ей в комментариях.

К слову, с родителем отношения у артистки были гладкими не всегда. После того, как Хаматова сделала свой профессиональный выбор в пользу актерского поприща, отец перестал с ней разговаривать. Мать также тяжело приняла решение дочери. Однако со своим выбором Чулпан Хаматова не ошиблась. В 2004 году она стала заслуженной артисткой России, а в 2012-м – народной.

Ранее актриса намекнула на проблемы в отношениях с бывшим мужем. 

Данил СИДОРЕНКО

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