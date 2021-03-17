Корчевников впервые рассказал о последних словах отца

Корчевников впервые рассказал о последних словах отца
Борис Корчевников. Фото: Ltd Foma/Russian Look/www.globallookpress.com
Послание телеведущий получил незадолго до смерти родителя

Борис Корчевников редко публично обсуждает свою семью. Однако в сегодняшнем выпуске шоу "Судьба" человека телеведущий решил рассказать о роковом письме, которое ему передал родитель незадолго до смерти. 

Всю свою юность актер рос без отца. Вячеслав Орлов впервые увидел наследника, когда ему уже было 13 лет. В октябре 2015 года отца Бориса Кочевникова не стало. Мужчина, который более 30 лет посвятил Московскому драматическому театру имени Александра Пушкина, оставил телеведущему письмо, содержание которого Корчевников раскрыл во время беседы с Андреем Шарковым. 

"Почему-то я сейчас вспомнил. У меня папа был директором театра. Когда он уже умирал и не мог говорить, то он написал мне: "Сорок лет отдал театру". Всю жизнь. С каким-то сожалением он это говорил",

отметил телеведущий, предположив, что его отец хотел бы прожить свою жизнь как-то иначе. 

После он спросил своего гостя, не жалеет ли он, что выбрал непростую работу актера. В ответ Шарков заметил, что он доволен выбранной профессией, поэтому ни о чем не жалеет. Артист также выразил надежду, что "потихоньку доживет в своих теплых лучах". 

Ранее Корчевников, который слывет закоренелым холостяком, приударил дочкой Сайфулина. В эфире "России 1" телеведущий и девушка договорились сходить в кино. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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