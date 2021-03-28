Без финансовых вливаний шоувумен было бы сложно заполучить место в театре, полагают сплетники

Недавно знаменитая юмористка Екатерина Варнава лишилась работы. Годами радовавшую российского зрителя телепередачу "Comedy Woman" закрыли. Однако талантливая девушка не долго оставалась не у дел.



Теперь звезда комического шоу блистает на подмостках столичных театров. Злые языки поговаривают, что такой успех не обошелся без вмешательства влиятельного покровителя. Авторы телеграм-канала "Героиня Татлера" (ресурс позиционирует себя как весьма приближенный к светской тусовке) заподозрили Варнаву в проплаченных ролях.

"Ребят, сколько можно? Или за нее кто-то хорошо платит, чтобы она роли получала?" – негодуют сплетники.

Такой шквал критики в отношении Екатерины появился на фоне известия о том, что знаменитость получила очередную роль в спектакле Театра на Малой Бронной. При этом играть в постановке знаменитого московского культурного учреждения изначально должна была Алла Сигалова. Некоторые убеждены, что под давлением покровителя Варнавы у талантливой актрисы просто отобрали роль.

Весомости таким слухам прибавляет то, что актерский талант в Варнаве раскрыл известный постановщик Александр Молочников. При этом молодых людей связывают не рабочие отношения, а весьма личные.

Впрочем, нужно отдать должное: Екатерина блистала талантами на сцене юмористического шоу, и успехи комедиантки вполне могли развиться в настоящее актерское дарование.

Отметим, скандалы вокруг Варнавы разгораются нередко. Несколько месяцев назад ее возлюбленного заподозрили в чувствах к актрисе Светлане Ходченковой.