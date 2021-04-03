Мошенники были готовы на любые ухищрения ради богатств артиста

Нашумевшая история с имуществом знаменитого актера Алексея Баталова получила новый виток. По мнению опытного криминалиста, злоумышленники подделали подпись вдовы артиста Гитаны Леонтенко на договоре пожизненной ренты. Напомним, именно этот росчерк пера передал жилище во владение Натальи Дрожжиной, которую сейчас обвиняют в мошенничестве.



Ранее специалисты экспертно-криминалистического центра МВД объявили, что злополучные документы подписала именно Леонтенко. Однако почерковед со стажем Сергей Соколов считает, что его коллеги ошиблись.

Эксперт проанализировал отчет, сделанный на основе сравнения подписей вдовы знаменитого артиста из "Москва слезам не верит". Наблюдательный специалист указал на явные несостыковки в этом деле. Во-первых, для анализа было использовано слишком мало подписей. Обычно эксперты запрашивают гораздо больше экземпляров.

Соколов также объявил, что сами результаты исследования не выдерживают критики. Не была обнаружена повторяемость почерка, а все буквы написаны по-разному. В итоге, почерковед заявил, что с высокой долей вероятности для экспертизы предоставили почерки двух или даже трех разных людей. Это может значить только одно – подпись, скорее всего, была подделана, а результаты анализа являются недостоверными. Своим мнением специалист поделился с журналистами издания "Комсомольская правда".

К слову, недавно приспешник и супруг Дрожжиной Михаил Цивин обнародовал компрометирующую вдову Баталова переписку. Оказалось, что ее отношения с дочерью Машей не такие хорошие, как могло показаться публике.