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Режиссер Никита Михалков раскрыл
причины антипатии некоторых людей к работнице российского МИД Марии Захаровой.
Знаменитый мэтр считает, что дипломат раздражает окружающих "тем, как себя
ведет".
Впрочем, негатива в этой фразе не было. Никита Сергеевич с большой симпатией относится к Марии. Режиссер считает, что дипломат преисполнена женскими достоинствами, однако сложная и порой требующая жесткости работа заставляет Захарову проявлять стальной характер. Именно это кому-то может показаться неприятным.
Сам же мэтр считает, что официальная представительница российского внешнеполитического ведомства является очень "красивой, умной и прекрасно мыслящей женщиной".
У Михалкова вызывает восхищение способность Захаровой справляться с серьезной мужской работой. На должности дипломата, который представляет такую мощную державу, как Россия, нередко приходится сталкиваться с серьезными проблемами. Однако Мария умеет "воевать и биться" и поэтому блестяще справляется со своими обязанностями.
Мнением насчет Захарова Михалков поделился в эфире телеканала ТВЦ на программе "Мой герой" с Татьяной Устиновой. В ответ на любезности режиссера Захарова призналась, что считает его выдающимся человеком и большой величиной в культурной жизни России.
К слову, недавно представительница МИД подловила немецкое внешнеполитическое ведомство на фейках о Крыме. Дипломат посоветовала западным странам ввести санкции против себя.
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