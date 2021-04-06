Михалков рассказал о своем отношении к Захаровой

Михалков рассказал о своем отношении к Захаровой
Мария Захарова. Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/www.globallookpress.com
Поведение дипломата вызывает вопросы

Режиссер Никита Михалков раскрыл причины антипатии некоторых людей к работнице российского МИД Марии Захаровой. Знаменитый мэтр считает, что дипломат раздражает окружающих "тем, как себя ведет".

Впрочем, негатива в этой фразе не было. Никита Сергеевич с большой симпатией относится к Марии. Режиссер считает, что дипломат преисполнена женскими достоинствами, однако сложная и порой требующая жесткости работа заставляет Захарову проявлять стальной характер. Именно это кому-то может показаться неприятным.

Сам же мэтр считает, что официальная представительница российского внешнеполитического ведомства является очень "красивой, умной и прекрасно мыслящей женщиной".

У Михалкова вызывает восхищение способность Захаровой справляться с серьезной мужской работой. На должности дипломата, который представляет такую мощную державу, как Россия, нередко приходится сталкиваться с серьезными проблемами. Однако Мария умеет "воевать и биться" и поэтому блестяще справляется со своими обязанностями.

Мнением насчет Захарова Михалков поделился в эфире телеканала ТВЦ на программе "Мой герой" с Татьяной Устиновой. В ответ на любезности режиссера Захарова призналась, что считает его выдающимся человеком и большой величиной в культурной жизни России.

К слову, недавно представительница МИД подловила немецкое внешнеполитическое ведомство на фейках о Крыме. Дипломат посоветовала западным странам ввести санкции против себя.

Ольга ФЕДОРОВА

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