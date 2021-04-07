Слава устроила разборки с оскорбившими ее дочь россиянами

Слава устроила разборки с оскорбившими ее дочь россиянами
Слава с дочкой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globallookpress.com
Обидные комментарии критиков довели наследницу звезды до слез

Дочка певицы Славы решила пойти по стопам своей звездной матери. Девушка решила попробовать себя в роли певицы, однако ей тут же пришлось столкнуться с обратной стороной шоу-бизнеса. 

Под одним из видео, которое артистка не так давно опубликовала в "Инстаграме", критики жестко проехались по Саше Морозовой. Восходящая звезда не выдержала и расплакалась, не забыв рассказать об этом преданным поклонникам.  

На защиту Саши тут же встала и сама Слава. 

"Довели ребенка до слез, сволочи. Валите из моего инста, критики хреновы!!! У меня самые добрые и хорошие подписчики. А что по поводу Сашуни, то она самый милый и добрый человечек на свете!"

– отреагировала артистка. 

Она также добавила, что они обязательно будут работать над теми проблемами, которые есть у Морозовой как у артистки, а комментарии хейтеров уж точно не помешают дочери Славы стать певицей.

Поддержку начинающей артистке оказали многие звезды: Лолита Милявская, Анна Седокова, Эвелина Бледанс, Лариса Гузеева. Артистки посоветовали звездному семейству перестать реагировать на "больных людей" и подкармливать их своими эмоциями.  

Ранее Слава показала на видео располневшую фигуру. Певица покрутилась перед камерой и детально продемонстрировала все свои недостатки. Сейчас артистка весит 71 килограмм. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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