Обидные комментарии критиков довели наследницу звезды до слез

Дочка певицы Славы решила пойти по стопам своей звездной матери. Девушка решила попробовать себя в роли певицы, однако ей тут же пришлось столкнуться с обратной стороной шоу-бизнеса.

Под одним из видео, которое артистка не так давно опубликовала в "Инстаграме", критики жестко проехались по Саше Морозовой. Восходящая звезда не выдержала и расплакалась, не забыв рассказать об этом преданным поклонникам.

На защиту Саши тут же встала и сама Слава.

"Довели ребенка до слез, сволочи. Валите из моего инста, критики хреновы!!! У меня самые добрые и хорошие подписчики. А что по поводу Сашуни, то она самый милый и добрый человечек на свете!"

– отреагировала артистка.

Она также добавила, что они обязательно будут работать над теми проблемами, которые есть у Морозовой как у артистки, а комментарии хейтеров уж точно не помешают дочери Славы стать певицей.

Поддержку начинающей артистке оказали многие звезды: Лолита Милявская, Анна Седокова, Эвелина Бледанс, Лариса Гузеева. Артистки посоветовали звездному семейству перестать реагировать на "больных людей" и подкармливать их своими эмоциями.

Ранее Слава показала на видео располневшую фигуру. Певица покрутилась перед камерой и детально продемонстрировала все свои недостатки. Сейчас артистка весит 71 килограмм.