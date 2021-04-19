Зрители "Маски" остались недовольны уходом Носорога из шоу

Зрители "Маски" остались недовольны уходом Носорога из шоу
Кадр youtube.com
Разочарованные россияне во всем обвинили членов жюри и создателей передачи

Вокруг популярного шоу "Маска" разразился очередной скандал. Так, уход Носорога, под костюмом которого скрывался солист группы "Иванушки International", шокировал телезрителей. Многие раскритиковали членов жюри, принявших решение разоблачить именно этого персонажа.

Напомним, очередной выпуск проекта был показан 18 апреля на канале НТВ. В номинации на вылет оказались Носорог и Лама. Судьи шоу захотели попрощаться с первым.

Для самого Туриченко момент рассекречивания стал очень эмоциональным. Певец даже расплакался, когда благодарил Филиппа Киркорова, Валерию, Регину Тодоренко, Тимура Родригеза и Александра Ревву за их отзывы и сказанные в его адрес приятные слова.

Пользователи "Ютуб" начали делиться своим мнением об уходе Кирилла с передачи.

"Давайте объявим приз зрительских симпатий. И вручим его Кириллу в финале проекта! Организаторы Маски, ну пожалуйста", "Как жаль, что Носорог покинул проект, какой же он искренний, я болела за него", "Была уверена, что Носорог будет в финале! Он достоин этого! Плакала вместе с Кириллом", – высказались пользователи Сети.

Практически все комментаторы заявили, что Носорог должен был остаться в проекте. Они не могли поверить в то, что Туриченко не дошел до финала.

"Теперь уже сомнения в искренности голосований...стыдно выгонять ТАКИХ вокалистов..." – написал один из зрителей.

Естественно, не обошлось без скандала. Некоторые обвинили членов жюри в сексизме – мол, они оставили на шоу единственную женщину, Змею, хотя она пела гораздо хуже, чем солист "Иванушек", передает РИА ФАН

Ранее Прохор Шаляпин угадал, кто скрывается под маской Носорога. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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даёшь лишь де%<цензура>(+18) в неглиже,долой и гороскопы,приятней не %ерню смотреть,а %енские лишь %опы !!!кто интересно эту чепуху смотрит !!
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