Неправильный образ жизни поспособствовал кончине знаменитости

Многие месяцы поклонники, родственники и правоохранители пытались выяснить, что же послужило причиной внезапной гибели известной певицы Валентины Легкоступовой. Следователи настаивают на том, что возбуждать уголовное дело по факту ее смерти нет оснований.



Так, столичный СК вынес уже седьмое по счету постановление об отказе в уголовном преследовании по данному делу. Такая информация стала известна прессе.

Сообщается, что травма черепа, которая оказалась причиной безвременного ухода исполнительницы хита "Ягода-малина", была получена в результате несчастья. Следователи считают, что, предварительно хорошенько приложившись к бутылке, Валентина упала в ванной комнате. Там она сильно ударилась головой.

При этом значительное влияние на трагический исход оказали осложнения хронических болезней, которые развились у Легкоступовой из-за чрезмерного потребления алкоголя на протяжении долгого времени.

Правоохранители также обратили внимание, что проблемы с зеленым змием привели к серьезным расстройствам нервной системы и психики знаменитости, пишет издание "Коммерсантъ".

К слову, недавно было раскрыто реальное финансовое положение Легкоступовой перед смертью. Певица успела закупить евро на 14 миллионов рублей.