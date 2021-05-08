"Риск инсульта": близкие бьют тревогу из-за состояния преданной мужем Успенской

"Риск инсульта": близкие бьют тревогу из-за состояния преданной мужем Успенской
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поведение супруга нанесло серьезный удар по певице

Вокруг королевы шансона Любови Успенской разгорается новый скандал. Внезапно объявился давно переехавший в другую страну супруг. Муж Успенской заявил о твердых намерениях отсудить у певицы половину всех ее богатств. Такое поведение некогда любимого человека шокировало знаменитость. По словам ее приближенных, сейчас Любовь Залмановна находится буквально в шаге от серьезных проблем со здоровьем.

Известно, что бизнесмен Александр Плаксин прекрасно чувствует себя, проживая в Соединенных Штатах Америки. Он является отцом единственной наследницы артистки Татьяна Плаксиной. Недавно он решил напомнить звездной супруге о своем существовании и объявил, что хочет подать на раздел имущества. При этом последние годы мужчина фактически находится на содержании у певицы. Однако аппетиты Плаксина возросли, и он надеется отсудить половину денег, размещенных на счетах знаменитой артистки, а также пол-особняка.

Новый удар судьбы буквально подкосил Любовь Залмановну. По словам ее друзей и близких, актриса очень тяжело переживает предательство отца ее единственной дочери.

"Для нее поступок Александра – нож в спину", – говорят в окружении королевы шансона.

При этом поведение бывшего возлюбленного может дорого обойтись 67-летней певице. Товарищи звезды всерьез опасаются, что любимицу миллионов может разбить серьезный недуг.

"От переживаний может случиться всякое: большие риски инсульта, инфаркта", – сокрушаются близкие звезды.

В беседе с изданием "Собеседник" знакомые с ситуацией люди отметили, что бесконечные скандалы с дочерью Татьяной и так серьезно подорвали здоровье знаменитости. Новый удар может оказаться трагическим. Впрочем, сама Успенская никак не комментирует проблемы со здоровьем. Любовь Залмановна не собирается отдавать нажитое честным трудом и уже наняла адвоката для разборок с супругом.

Ольга ФЕДОРОВА

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