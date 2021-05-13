Муж артистки оказался в невыгодном положении

Любовь Успенская выиграла суд у своего супруга Александра Плаксина. Речь идет о разделе совместно нажитого в браке имущества.

Адвокат Успенской Елена Сенина раскрыла подробности этого дела.

Известно, что муж королевы русского шансона заявил свои права на половину ее особняка. При этом мужчина не собирался делить с супругой квартиру и машино-место в районе станции метро "Сокол". Тогда Любовь Залмановна и ее представительница сделали "ход конем", сообщив о намерении разделить апартаменты и площадку для размещения транспортного средства.

Также адвокат настояла на том, чтобы на квартиру был наложен арест до того момента, как артистка получит свою долю. Данный шаг лишил Плаксина возможность продать недвижимость.

"Договариваться Плаксин не стал, за что и поплатился", - отметила Сенина.

По словам Елены, на сегодняшний день супруг Успенской остался в невыигрышном положении. Несмотря на то, что Александр получил долю квартиры, долю машино-места, часть дома и часть земельного участка, он не может распоряжаться имуществом по своему усмотрению, передает "Комсомольская Правда".

В соответствии с российским законодательством, Плаксин не может заставить Любовь Залмановну купить его часть имущества или вместе с ней продать недвижимость, а после получить деньги. Теперь мужчина будет вместе с супругой платить за коммуналку и гасить налоги.

Напомним, на данный момент Плаксин проживает в США. У него и Успенской есть общая дочь Татьяна.

Ранее появилась информация о том, что артистку подкосил раздел имущества с мужем.