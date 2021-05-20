"Подошли к ЗАГСу": Елена Воробей намекнула на тайную свадьбу

"Подошли к ЗАГСу": Елена Воробей намекнула на тайную свадьбу
Елена Воробей. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Артистка разоткровенничалась о секретном возлюбленном

Кто из мужчин сумел покорить сердце строптивой пародистки Елены Воробей, все еще не известно. Артистка тщательно оберегает свою личную жизнь и не спешит и раскрывать имя возлюбленного. При этом юмористка не стесняется рассказывать о личных переживаниях и, возможно, даже уже связала себя узами брака с тайным избранником.

Елена с радостью согласилась побеседовать с любопытными журналистами. 53-летняя звезда рассказала, что очень счастлива.

"Весна может быть 12 месяцев в году", – интригующе улыбнулась корреспондентам знаменитость.

Артистка в свойственной ей шутливой манере рассказала, как затянула любимого мужчину в ЗАГС. Воробей призналась, что ее кавалера нельзя назвать большим любителем спорта. А вот сама Елена, наоборот, предпочитает активный образ жизни. Однажды она выманила избранника на улицу и заставила пройти 25 км.

"И мы так плавно подошли к ЗАГСу..." – продолжает интриговать журналистов знаменитость.

На прямой ответ, появился ли в ее паспорте заветный штамп, Елена, лукаво улыбаясь, отвечать не стала. Но при этом артистка с готовностью продемонстрировала оригинальное кольцо на "том самом" пальце. Огромный витиевато украшенный перстень действительно привлекает внимание.

Как отмечает издание "Комсомольская правда", пародистка встречается с неким госслужащим. В любом случае, пока Елена не готова раскрывать его личность.

Напомним, в конце прошлого года юмористка попала в крупный скандал после того, как позволила себе резкую критику в адрес "Аншлага".

Ольга ФЕДОРОВА

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