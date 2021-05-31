Отношения артистов начались в прошлом году

В Сети уже давно поговаривали о романе солистов группы Little Big. Сначала и Софья Таюрская, и Илья Прусикин все отрицали, но певица наконец сдалась и подтвердила, что их связывает не только музыка и дружба.

"Расколоть" Таюрскую смогла Ксения Собчак. Во время интервью журналистка напрямую задала вопрос: вместе они с Прусикиным или нет?

"Да. Мы скрывали, и даже если бы мы не скрывали, все было бы тоже самое, абсолютно, как сейчас",

– ответила певица.

Софья объяснила, что об отношениях они не говорили, потому что она боялась клейма "разлучницы", хотя это не так. Прусикин расстался со своей бывшей супругой еще в 2019 году, а их отношения начались только в прошлом году.

При этом никто не говорит о том, что Таюрская сама была в долгих отношениях и даже думала родить своему бывшему возлюбленному ребенка.

"Все говорят обо мне, мол, я увела мужика. Я не уводила! Еще бы год назад никто бы не поверил, что мы будем вместе. Это действительно странно. Мы сами очень долго этому сопротивлялись, потому что для нас это необычно",

– добавила солистка Little Big.

Звезда также рассказала, что когда расставалась с экс-избранником, не понимала, что уже была влюблена в Прусикина.

Ранее в своем интервью Собчак поставила экс-жену Прусикина в неудобное положение. Телеведущая спросила Иру Смелую об измене солиста Little Big. Тогда бывшая певца с уверенностью заявила, что слухи о романе Ильича и Таюрской – не более, чем просто выдумки поклонников.