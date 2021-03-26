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Эксперты в области туризма предупредили российских граждан о том, что мест на отечественных курортах летом может хватить не всем. В первую очередь это касается Краснодарского края и Крыма.
Как передает издание "Известия", вакантных мест практически не осталось не только на весенние праздники, но и летний период. По оценкам экспертов, количество отдыхающих на черноморских курортах за всю историю может достичь максимума в этом году, а туристический сезон в целом будет очень сложным. Кроме того, спрос на пляжный отдых в России увеличился в 2 раза. Самые популярные курорты – Сочи, Крым и Анапа.
Естественно, высокий спрос спровоцировал резкий скачок цен на пользующиеся популярностью гостиницы: стоимость отелей эконом-уровня увеличилась на 10-15%, а класса люкс – на 30%.
Напомним, ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев предположил, что в ближайшие 3 месяца открытия границ ждать не стоит. Но не исключено, что уже летом Европа распахнет свои двери для путешественников.
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