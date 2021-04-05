"Туристы – просто кошельки": россиянин ужаснулся сервису в Сочи

"Туристы – просто кошельки": россиянин ужаснулся сервису в Сочи
Море. Фото: Andrey Zima/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несмотря на непомерные цены, качество обслуживания оставляет желать лучшего

Сезон отпусков не за горами, и многие жители России уже присматривают себе курорты на территории родной страны. Пандемия серьезно сократила количество возможных направлений для отпуска, поэтому многие планируют отдохнуть в России. Однако далеко не всех устраивают цены и уровень сервиса на отечественных курортах. Так, отдохнувший в Сочи россиянин разразился гневной тирадой по поводу подпорченного отпуска.

Наш соотечественник два месяца отдыхал со своей супругой в Сочи. За это время мужчина успел хорошо изучить курорт. Больше всего его поразил уровень обслуживания. Несмотря на высокую цену, которую путешественнику пришлось выложить за номер (20 тысяч рублей в сутки), за многие услуги нужно было доплачивать. В эту стоимость включен только шведский стол и бассейн. За такие простые радости как бильярд или коктейль у бассейна приходилось платить отдельно.

"В Сочи туристы – это просто кошельки, на которых нужно заработать", – приводит сетования туриста группа "Типичный Сочи" в "ВКонтакте".

Также россиянина неприятно удивили рестораны курорта. По его словам, качество блюд и уровень сервиса оставляет желать лучшего. При этом цены на все достаточно высокие. По словам мужчины, глядя на ценники, ему казалось, что он "отдыхает в Монако, а не в Сочи".

Ранее стало известно, что майские туры подорожали на всех курортах России.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость193877
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Если что то не нравится надо голосовать кошельком. Просто не надо ездить туда, где плохой сервис. Когда отельеры начнут нести серьезные убытки, то они возможно и призадумаются почему и как.
Шаман
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Армяне в Армении умеют готовить. армяне в Сочи умеют только задирать ценники.
Гость193862
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Капитализм по русски- побольше заработать и поменьше затрат.
Гость193849
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А Сочи это где? Россиянин был за границей? Смешно!
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