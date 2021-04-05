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Сезон отпусков не за горами, и
многие жители России уже присматривают себе курорты на территории родной
страны. Пандемия серьезно сократила количество возможных направлений для
отпуска, поэтому многие планируют отдохнуть в России. Однако далеко не всех
устраивают цены и уровень сервиса на отечественных курортах. Так, отдохнувший в
Сочи россиянин разразился гневной тирадой по поводу подпорченного отпуска.
Наш соотечественник два месяца отдыхал со своей супругой в Сочи. За это время мужчина успел хорошо изучить курорт. Больше всего его поразил уровень обслуживания. Несмотря на высокую цену, которую путешественнику пришлось выложить за номер (20 тысяч рублей в сутки), за многие услуги нужно было доплачивать. В эту стоимость включен только шведский стол и бассейн. За такие простые радости как бильярд или коктейль у бассейна приходилось платить отдельно.
"В Сочи туристы – это просто кошельки, на которых нужно заработать", – приводит сетования туриста группа "Типичный Сочи" в "ВКонтакте".
Также россиянина неприятно удивили рестораны курорта. По его словам, качество блюд и уровень сервиса оставляет желать лучшего. При этом цены на все достаточно высокие. По словам мужчины, глядя на ценники, ему казалось, что он "отдыхает в Монако, а не в Сочи".
Ранее стало известно, что майские туры подорожали на всех курортах России.
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