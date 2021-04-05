Несмотря на непомерные цены, качество обслуживания оставляет желать лучшего

Сезон отпусков не за горами, и многие жители России уже присматривают себе курорты на территории родной страны. Пандемия серьезно сократила количество возможных направлений для отпуска, поэтому многие планируют отдохнуть в России. Однако далеко не всех устраивают цены и уровень сервиса на отечественных курортах. Так, отдохнувший в Сочи россиянин разразился гневной тирадой по поводу подпорченного отпуска.



Наш соотечественник два месяца отдыхал со своей супругой в Сочи. За это время мужчина успел хорошо изучить курорт. Больше всего его поразил уровень обслуживания. Несмотря на высокую цену, которую путешественнику пришлось выложить за номер (20 тысяч рублей в сутки), за многие услуги нужно было доплачивать. В эту стоимость включен только шведский стол и бассейн. За такие простые радости как бильярд или коктейль у бассейна приходилось платить отдельно.

"В Сочи туристы – это просто кошельки, на которых нужно заработать", – приводит сетования туриста группа "Типичный Сочи" в "ВКонтакте".

Также россиянина неприятно удивили рестораны курорта. По его словам, качество блюд и уровень сервиса оставляет желать лучшего. При этом цены на все достаточно высокие. По словам мужчины, глядя на ценники, ему казалось, что он "отдыхает в Монако, а не в Сочи".

Ранее стало известно, что майские туры подорожали на всех курортах России.