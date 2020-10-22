Незалежная похвасталась перед Западом своим приближением к "стандартам НАТО"

Киев одержит победу в военном конфликте, якобы развязанным российской стороной. Соответствующее заявление сделал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в ходе видеоконференции с американскими коллегами.

По словам Данилова, ВС Украины стали сильнее и улучшили свое вооружение в сравнении с состоянием СБУ во время начала боевых действий в Донбассе. Постепенно украинская армия достигает стандартов НАТО. Секретарь СНБО добавил, что Киев выделяет минимум 5% ВВП на армию. На следующий год Незалежная готова увеличить показатель на 0,93%.

Секретарь СНБО также обратился со словами благодарности НАТО за оказание помощи – в 2020 году Незалежная получила членство в Программе расширенных возможностей альянса. Национальная безопасность страны, добавил Данилов, направлена на получение членства в НАТО и ЕС.

Также в СНБО отметили, что одним из приоритетов Киева является привлечение альянса к развертыванию мощностей для производства вооружения, к чему власти хотели бы привлечь западных партнеров, сообщается на сайте СНБО.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Незалежной "принять бой" против России.



