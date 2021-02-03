Американцы разглядели в акватории не только способности бомбардировщиков РФ

От России в Черном море исходит угроза. Об этом сообщили в США, тем самым давая понять, что опасаются тамошних военных способностей нашей страны.

Американские журналисты пристально следили за реакцией РФ на заход в акваторию эсминцев – "Дональд Кук" и "Портер". Они оценили не только близкий пролет Су-24 у одного из кораблей, но и появление в небе других самолетов во время учений.

При этом Су-30СМ были вооружены ракетами класса "воздух – земля" Х-31, сообщает The Drive. И обращает внимание на демонстрацию Минобороны России "одной из ракетных батарей береговой обороны 3К60 "Бал" Черноморского флота, дислоцированных в Крыму", несущих угрозу кораблям США.

Видео маневров военного ведомства РФ указывает, что Москва сосредоточила в Черном море одну из самых больших в мире концентраций супервозможностей противокорабельных ракет. В случае необходимости БРК воздушного, наземного базирования и береговой обороны способны очень быстро превратить все пространство акватории в зону поражения, отметили в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что США подтянули к Крыму свои эсминцы , а также судно для заправки "Ларами". Это самая крупная с 2017 года переброска военных кораблей в акваторию.