У США случился испуг из-за действий России в Черном море

У США случился испуг из-за действий России в Черном море
Фото: mod_russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
Американцы разглядели в акватории не только способности бомбардировщиков РФ

От России в Черном море исходит угроза. Об этом сообщили в США, тем самым давая понять, что опасаются тамошних военных  способностей нашей страны.

Американские журналисты пристально следили за реакцией РФ на заход в акваторию эсминцев – "Дональд Кук" и "Портер". Они оценили не только близкий пролет Су-24 у одного из кораблей, но и появление в небе других самолетов во время учений.

При этом Су-30СМ были вооружены ракетами класса "воздух – земля" Х-31, сообщает The Drive. И обращает внимание на демонстрацию Минобороны России "одной из ракетных батарей береговой обороны 3К60 "Бал" Черноморского флота, дислоцированных в Крыму", несущих угрозу кораблям США.

Видео маневров военного ведомства РФ указывает, что Москва сосредоточила в Черном море одну из самых больших в мире концентраций супервозможностей противокорабельных ракет. В случае необходимости БРК воздушного, наземного базирования и береговой обороны способны очень быстро превратить все пространство акватории в зону поражения, отметили в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что США подтянули к Крыму свои эсминцы , а также судно для заправки "Ларами". Это самая крупная с  2017 года переброска военных кораблей в акваторию.

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость
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а шиндосы думали, они в сказку попали?)
Гость
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Гость
Только не адекватный можеть поверить что Америка боится Россию Если только один Натовский солдат погибнит от российских военных то для России последствия будут ужасные Никакие калибры не помогут
То ли дурак, то ли просто идиот. Пиндосы только советниками в Грузии август 2008, потеряли несколько человек, там в Грузии им даже памятник открыт. Если бы они не боялись, давно бы воевали, а так они только бандеровское мясо на убой хотят выставить.
Мыкола Голожопоротько
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Гость
Только не адекватный можеть поверить что Америка боится Россию Если только один Натовский солдат погибнит от российских военных то для России последствия будут ужасные Никакие калибры не помогут
только неадекватный идиот вроде тебя может писать такую чушь ! Есть всего две страны в мире которые могут уничтожить друг друга и заодно остальной мир!Прежде чем бред писать сначала вопросом поинтересуйся!Только кастрюлю с башки не забудь снять!
Гость
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Только не адекватный можеть поверить что Америка боится Россию Если только один Натовский солдат погибнит от российских военных то для России последствия будут ужасные Никакие калибры не помогут
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