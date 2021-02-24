Премьер Армении заявил о "невзорвавшихся ракетах" во время военных действий в регионе

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил о неэффективности тактических ракетных комплексов "Искандер". По словам премьер-министра республики, состоящие на вооружении армии республики российские ОТРК "взорвались лишь на 10%".

Таким образом Пашин отреагировал на слова экс-главы государства Сержа Саргсяна, заявившего ранее о том, что в ходе недавнего карабахского конфликта армянская сторона могла применить против противника тактические ракетные комплексы "Искандер" уже на третий день ведения военных действий в регионе.

Премьер-министр также заверил, что понимает, что намек от экс-президента направлен именно ему. Тем не менее, убежден Пашинян, "отвергнутый" сам осведомлен о происходивших у Еревана проблемах во время карабахского конфликта. Саргсян, заявил глава правительства, задает вопросы, на которые у него самого имеется ответ.

"Пусть задастся вопросом: почему "Искандер" так и не взорвался? Или почему смог взорваться только, к примеру, на 10 процентов?" – прокомментировал заявление экс-президента Пашинян, не вдаваясь в детали.

Также армянский премьер предположил, что неэффективность ОТРК могла возникнуть из-за давнего срока эксплуатации.

"Может быть, это было оружие 1980-х годов?" – задался вопросом премьер в интервью 1in.am

Ранее Саргсян раскритиковал действующее правительство Армении за провал в карабахском конфликте. По словам бывшего президента, республика была явно не готова к подобному сценарию в Карабахе из-за уровня боеспособности армии. При этом Пашинян, убежден экс-лидер, выступил за одобрение проведения военной операции в личном порядке. Это и привело к неудаче в ходе военных действий в регионе. При этом действия армянской стороны, считает Саргсян, были явно непродуманными.