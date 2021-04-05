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Несколько дней подряд зарубежные журналисты бьют тревогу. На их утверждения о передвижениях российских войск ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он сказал, что "никто не блуждал и не блуждает". Наши армейские подразделения находятся там, где им положено, добавил пресс-секретарь президента.
Военные РФ передвигаются по территории страны и следуют теми маршрутами, которые считают нужными. Это никого не должно беспокоить, отметил Песков, передает РИА "Новости".
О передислокации российских войск в Ростовскую область сообщила Conflict Intelligence Team (CIT), передает Lenta.ru. О том, что Россия якобы перебросила войска к Украине, писали и американские журналисты. Очевидцы недавно заметили военную технику на Крымском мосту, однако, скорее всего, передвижение машин было связно с учениями.
Ранее в Кремле предупредили, что Россия ответит на скопление сил НАТО вокруг Украины. Заявления о появлении на территории Незалежной войск США неприемлемы, заявил Песков.
До этого Владимир Зеленский обнаружил на границе своей страны "игру мускулами" со стороны РФ. Он рассмотрел в бинокль "полчища" наших войск у рубежей Соборной.
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