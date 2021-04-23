Русское оружие вызвало у военных США пищевое расстройство: эксперт дал оценку

Русское оружие вызвало у военных США пищевое расстройство: эксперт дал оценку
Фото: snapshot-photography/ B.Shamlo vi/ www.globallookpress.com
Домыслы источника попросту противоречат реальности, заявил специалист

Заявления американской стороны о применении некого "акустического оружия" россиянами в Сирии фактически не соответствует законам физики. Соответствующее заявление сделал военный эксперт Сергей Денисенцев.

Напомним, ранее в Минобороны США заявили о причастности россиян к атаке против американского военного контингента в Сирии. В Пентагоне сообщили, что РФ неведомым образом применила технологию "направленной энергии", спровоцировав у военных США пищевое отравление.

По словам специалиста, подобные заявления фактически противоречат законам самой природы. С тем же успехом, утверждает Денисенцев, можно сказать и о влиянии неопознанных летающих объектов на военнослужащих. Однако и сообщения о неких "акустических атаках", и обвинения в адрес Москвы о мнимом вознаграждении радикальных ячеек в Афганистане лишь призваны для того, чтобы поддержать в информационном поле образ РФ как заклятого и вечного врага.

"Ну и, во-вторых, для того, чтобы американские налогоплательщики не расслаблялись и пополняли казну государства, включая Пентагон", – пояснил спикер в интервью интернет-газете "Взгляд".

Именно по этой причине, утверждает военный эксперт, в медиа с периодичностью появляются сообщения о неких "нападениях" России. Те же, кто владеет авторством подобных материалов, просто обеспечивают себе бюджет в весьма непростых экономических условиях.

Для обывателя, пояснил Денисенцев, в целом неважна связность военной и политической истории, как и сама логика. Читатели зачастую всю забывают, поэтому для СМИ необходимо лишь поддержать определенный информационный фон.

Ранее Госдепартамент США обвинил Москву в эскалации противостояния с Вашингтоном, назвав действия Белого дома против Кремля "пропорциональными".

Егор МАЛКОВ

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В военное время законы физики отменяются, есть такой секретный указ.
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