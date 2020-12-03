Документы не смогут предотвратить распространение инфекции, считают эксперты

Всемирная организация здравоохранения не поддержала идею введения иммунных паспортов даже после начала массовой вакцинации. С таким заявлением на брифинге заявила эксперт Кетрин Смолвуд.

По ее словам, рекомендации ВОЗ не изменились. Иммунные паспорта и тестирование в аэропортах по-прежнему не являются эффективными мерами по предупреждению передачи коронавируса через границы, передает РИА "Новости".

Ранее в ВОЗ объясняли: нет доказательств того, что человек не сможет заразиться повторно.

Напомним, что массовая вакцинация в России начнется на следующей неделе. Москвичи смогут сделать прививку начиная с 5 декабря.