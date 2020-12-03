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Всемирная организация здравоохранения не поддержала идею введения иммунных паспортов даже после начала массовой вакцинации. С таким заявлением на брифинге заявила эксперт Кетрин Смолвуд.
По ее словам, рекомендации ВОЗ не изменились. Иммунные паспорта и тестирование в аэропортах по-прежнему не являются эффективными мерами по предупреждению передачи коронавируса через границы, передает РИА "Новости".
Ранее в ВОЗ объясняли: нет доказательств того, что человек не сможет заразиться повторно.
Напомним, что массовая вакцинация в России начнется на следующей неделе. Москвичи смогут сделать прививку начиная с 5 декабря.
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