Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса в России

Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса в России
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеВласти Петербурга вводят новые ограничения по коронавирусу
Процедура будет бесплатной и добровольной

Сделать прививку от коронавируса россияне смогут уже на следующей неделе. Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию.

По словам президента, производство вакцины "Спутник V" позволит сделать прививку в ближайшее время – объем препарата в России достигнет 2 млн доз. Первыми пройти процедуру смогут врачи и учителя, сообщает РИА "Новости".

Вице-премьер Татьяна Голикова добавила: вакцинация будет бесплатной и добровольной. Также она заявила, что ситуация с коронавирусом в России зафиксировалась: число коек, которые необходимы зараженным пациентам, перестало увеличиваться, а свободных и вовсе стало больше.

Напомним, что за последние сутки в нашей стране выявили 25 345 новых случаев COVID-19. Кроме того, был зафиксирован очередной рекорд по смертности.

Сегодня Путин также заявил об открытии четырех новых медцентров. Учреждения появятся в Астрахани, Пскове, Североморске и Южно-Сахалинске.

При этом в регионах по-прежнему действуют ограничения по коронавирусу: россиян призывают соблюдать социальную дистанцию и носить средства защиты. В ВОЗ недавно сообщили, что медицинские маски необходимы не только в закрытых помещениях, но и на улице.

Карина СИРАЗОВА

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А как же то, что она не сертифицирована. :(
а вас кто то заставляет?)
Гость
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А как же то, что она не сертифицирована. :(
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