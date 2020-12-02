Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса в России

Процедура будет бесплатной и добровольной

Сделать прививку от коронавируса россияне смогут уже на следующей неделе. Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию.

По словам президента, производство вакцины "Спутник V" позволит сделать прививку в ближайшее время – объем препарата в России достигнет 2 млн доз. Первыми пройти процедуру смогут врачи и учителя, сообщает РИА "Новости".

Вице-премьер Татьяна Голикова добавила: вакцинация будет бесплатной и добровольной. Также она заявила, что ситуация с коронавирусом в России зафиксировалась: число коек, которые необходимы зараженным пациентам, перестало увеличиваться, а свободных и вовсе стало больше.

Напомним, что за последние сутки в нашей стране выявили 25 345 новых случаев COVID-19. Кроме того, был зафиксирован очередной рекорд по смертности.

Сегодня Путин также заявил об открытии четырех новых медцентров. Учреждения появятся в Астрахани, Пскове, Североморске и Южно-Сахалинске.

При этом в регионах по-прежнему действуют ограничения по коронавирусу: россиян призывают соблюдать социальную дистанцию и носить средства защиты. В ВОЗ недавно сообщили, что медицинские маски необходимы не только в закрытых помещениях, но и на улице.