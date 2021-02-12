Власти рассматривают возможность приезда для иностранцев в регион

Жители европейских государств выразили желание пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции с помощью препарата "Спутник V" в Крыму. Соответствующее заявление сделал глава комитета парламента полуострова по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По словам парламентария, власти республики получили ряд запросов по дипломатической линии от граждан стран, входящих в состав Евросоюза. Жители ЕС выразили желание приехать в Крым для прохождения вакцинации, мотивируя обращение высоким уровнем доверия к российскому препарату.

С теоретической точки зрения, считает Гемпель, подобный вариант вполне допустим. В настоящее время власти изучают механизм приезда граждан ЕС в Крым.

Парламентарий также сообщил, что после решения всех организационных моментов крымские власти сообщат СМИ детали.

"Принципиальная заинтересованность есть", – приводит "Лента.ру" заявление Гемпеля, ссылаясь на РИА "Новости".

Как отмечает источник, вакцинация в Крыму началась еще в середине декабря прошлого года.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков раскритиковал украинские власти за отказ от массовой вакцинации. По мнению госслужащего, таким образом Киев демонстрирует равнодушие к населению Украины.