Жители Евросоюза обратились к Крыму с просьбой пройти вакцинацию

Жители Евросоюза обратились к Крыму с просьбой пройти вакцинацию
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Власти рассматривают возможность приезда для иностранцев в регион

Жители европейских государств выразили желание пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции с помощью препарата "Спутник V" в Крыму. Соответствующее заявление сделал глава комитета парламента полуострова по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По словам парламентария, власти республики получили ряд запросов по дипломатической линии от граждан стран, входящих в состав Евросоюза. Жители ЕС выразили желание приехать в Крым для прохождения вакцинации, мотивируя обращение высоким уровнем доверия к российскому препарату.

С теоретической точки зрения, считает Гемпель, подобный вариант вполне допустим. В настоящее время власти изучают механизм приезда граждан ЕС в Крым.

Парламентарий также сообщил, что после решения всех организационных моментов крымские власти сообщат СМИ детали.

"Принципиальная заинтересованность есть", – приводит "Лента.ру" заявление Гемпеля, ссылаясь на РИА "Новости".

Как отмечает источник, вакцинация в Крыму началась еще в середине декабря прошлого года.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков раскритиковал украинские власти за отказ от массовой вакцинации. По мнению госслужащего, таким образом Киев демонстрирует равнодушие к населению Украины.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
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Да пусть едут прививаются России это только на руку да и желающим спокойней будет что не получат эту заразу себе. Все в выигрыше.
Влад
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Гость
Крым это Украина
А Хохлы это Русские! До здравствует объединение! Хватит работать на Польских Панов. Давайте на Россиян работать.
Гость
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М
не пойму.они что.на халяву,т.е за счет государства хотят привиться или за деньги,сколько стоит тогда прививка чужих граждан
Это новая такая тур индустрия, приезжают отдохнуть и привиться. Бизнес, только бизнес.
крым наш
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Гость
Крым это Украина
сказал какел и заплакал
Гость
Ответить
Гость
Крым это Украина
Так же как и Украина это Россия
Гость
Ответить
Крым это Украина
М
Ответить
не пойму.они что.на халяву,т.е за счет государства хотят привиться или за деньги,сколько стоит тогда прививка чужих граждан
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